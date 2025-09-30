Nubank solicitó licencia para operar como banco en Estados Unidos

Nubank anunció que solicitó una licencia bancaria nacional ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) para operar en los Estados Unidos.
Esta iniciativa está alineada con la intención de la compañía de explorar futuras oportunidades internacionales, evolucionando su plataforma regional hacia un modelo global.
«Hoy, nuestro enfoque principal sigue siendo generar crecimiento en nuestros mercados existentes, donde continuamos viendo oportunidades sustanciales de expansión. Al mismo tiempo, solicitar una licencia nacional en Estados Unidos nos ayuda a servir mejor a nuestros clientes actuales radicados en el país y, en el futuro, a conectar con aquellos que comparten necesidades financieras similares y podrían beneficiarse de nuestros productos y servicios», dijo David Vélez, fundador y CEO de Nu Holdings.
Una licencia bancaria nacional de la OCC respaldará la capacidad de Nubank para escalar de manera eficiente en el mercado estadounidense, ofreciendo eventualmente cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales.
«El propósito de Nubank sigue siendo impactar positivamente las vidas de las personas al ofrecer los mejores servicios financieros digitales de clase mundial. Si bien hay trabajo por delante, creemos que, al trabajar en estrecha colaboración con los reguladores, pronto estaremos en condiciones de expandir nuestra oferta al mercado estadounidense en general», agregó Cristina Junqueira, cofundadora, Chief Growth Officer de Nu Holdings y CEO del negocio de Estados Unidos, que será una subsidiaria de propiedad total de Nu Holdings.
El Consejo de Administración del negocio en Estados Unidos estará compuesto por: Roberto Campos Neto, expresidente del Banco Central de Brasil, quien se desempeñará como presidente del Consejo.
Cristina Junqueira; Youssef Lahrech, expresidente y COO de Nu y actual observador del Comité de Auditoría y Riesgos de Nu; Brian Brooks, ex Contralor Interino de la Moneda y actual presidente y CEO de Meridian Capital Group; y Kelley Morrell, ex directora general sénior de Blackstone, ex Chief Strategy Officer de CIT Group, ex ejecutiva del Departamento del Tesoro de EE. UU., y actual fundadora y socia de Highline Capital Management.
La trayectoria de Nubank
Fundada en 2013 y con sede en São Paulo, Nubank ha crecido rápidamente hasta convertirse en una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, sirviendo a casi 123 millones de clientes en Brasil, México y Colombia.
