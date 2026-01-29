Relevante | Nubank podrá operar como banco nacional en Estados Unidos; avanza con su plan de expansión en la región

El plan de expansión de Nu (Nubank) en Estados Unidos acaba de dar un salto con la aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos para la formación de un banco nacional de novo, Nubank, N.A.
Según se informó, la aprobación condicional representa un hito en la estrategia a largo plazo de la compañía para expandir su presencia operativa y oferta de productos en los Estados Unidos.
Además, una vez aprobada totalmente, la licencia de banco nacional permitirá a Nu operar bajo un marco federal integral, facilitando el lanzamiento de cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales.
Al comunicar esta decisión, David Vélez, fundador y CEO de Nu Holdings, afirmó que el proceso “no es sólo una expansión de nuestra operación; es una oportunidad para probar nuestra tesis de que un modelo digital, centrado en el cliente, es el futuro de los servicios financieros a nivel global”.
Y añadió: “Aunque seguimos totalmente enfocados en nuestros mercados principales en Brasil, México y Colombia, este paso nos permite construir la próxima generación de servicios bancarios en los Estados Unidos”.
Así será la operación de Nu en Estados Unidos
La organización de EE. UU. será liderada por la cofundadora de Nu, Cristina Junqueira, quien se ha relocalizado en dicho país para encabezar el desarrollo y crecimiento a largo plazo del banco.
Por su parte, Roberto Campos Neto, expresidente del Banco Central de Brasil, se desempeñará como presidente del Consejo de Administración.
Nu ha entrado ahora en la fase de organización bancaria, que implica satisfacer condiciones específicas de la OCC, además de las aprobaciones pendientes requeridas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) y la Reserva Federal.
Durante esta fase, la empresa se centrará en capitalizar totalmente la institución en un plazo de 12 meses y abrir el banco en un plazo de 18 meses, según lo requerido por los reguladores. Nu presentó su solicitud a la OCC el 30 de septiembre de 2025.
Nubank cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2021 bajo el símbolo NU. El proceso regulatorio de EE. UU. es parte integral del plan previamente anunciado por la compañía para establecer centros estratégicos en Miami, el área de la Bahía de San Francisco, el norte de Virginia y el Research Triangle de Carolina del Norte.
