Exclusiva | Nu Colombia (Nubank) alista nuevos productos para 2026 tras sólidos resultados en 2025

Durante 2025, Nu Colombia consolidó una base de cuatro millones de clientes, cifra que representa prácticamente el doble de lo que se había visto en 2024, y prepara más inversiones y lanzamientos en el país de cara a 2026.
En entrevista con Valora Analitik, Marcela Torres, gerente de Nu Colombia, indicó que este año que termina la compañía ya llegó al 10 % de los colombianos mayores de edad, lo que le permite preparar más planes para ampliar su portafolio para los consumidores.
En términos de balance para 2025, Torres afirmó que “ya tenemos más de $9 billones en captación (que incluye cuentas de ahorro y CDT), que es muy positivo porque son muchas personas que nos están confiando sus ahorros”, a lo que se suma el desarrollo de productos de crédito, teniendo en cuenta que la entidad ha reportado índices de cartera bajos en comparación con otros actores del mercado.
Con este panorama, Nu Colombia reveló a Valora cuáles serán sus lanzamientos para 2026, que se ajustan con los tres pilares de su misión: seguir escalando en créditos para personas; continuar ofreciendo rentabilidades a los clientes; y, profundizar en la transaccionalidad de la mano de Bre-B.
Lanzamientos para 2026: más crédito y tarjetas amparadas
De cara a los productos que se estrenarán el próximo año, la gerente de Nu Colombia reveló que se seguirán haciendo inversiones para escalar en créditos, así como en inclusión financiera. De acuerdo con Torres, con los nuevos productos de créditos se podrá facilitar el préstamo a una mayor cantidad de clientes.
Por el lado de Bre-B, se avanzará con mejoras en la transaccionalidad, así como con las cuentas de ahorro: “Estamos muy enfocados todavía en persona natural, porque tenemos todavía mucho por consolidar en ese segmento”.
Así las cosas, la entidad bancaria lanzará en los primeros meses de 2026 códigos QR para aprovechar las funcionalidades de Bre-B al momento de hacer pagos a comercios.
Además, planean crear nuevas alianzas con sus tarjetas, que se traduzcan en beneficios para los clientes, como la que ya existe con Mercado Libre o con Avianca, para comprar sin intereses.
Adicionalmente, Nu Colombia lanzará tarjetas amparadas, que estarán disponibles en los primeros meses del próximo año, para compartir el cupo de la tarjeta de crédito con otras personas mayores de edad.
Apuestas en crédito para 2026 de Nu Colombia
Marcela Torres indicó a Valora Analitik que, además de la tarjeta de crédito que ya manejaban en Colombia, en octubre de este año se anunciaron dos opciones de inclusión financiera: Nu Control y Abrecaminos, para personas sin historial crediticio.
En el caso de Nu Control, que fue un producto que nació en el país, ya fue anunciado como parte permanente del portafolio, teniendo en cuenta que este año representó cerca de la mitad de las emisiones de tarjeta.
Entre tanto, Abrecaminos está en modo piloto ahora y “es un producto que vamos a probar a lo largo de 2026”, según afirmó la líder de Nu en Colombia. “Vamos a ir abriendo el roll out hasta que esté disponible para todas las personas”, dijo, y afirmó que la adopción está por encima de lo que se ha visto en México y en Brasil.
Además, mencionó la relevancia que han tenido los créditos personales, sobre los cuales también se está evaluando el comportamiento de adopción para replicar este producto en nuevos clientes.
“Tenemos préstamos personales hasta $45 millones y los préstamos ligeros hasta $5 millones que son más para el día a día. Ya tenemos un grupo elegible más grande, hemos podido avanzar porque hemos visto muy buena adopción”, destacó Torres.
¿Qué pasará con las cuentas remuneradas?
Marcela Torres afirmó en su entrevista con Valora Analitik que “nuestro compromiso con nuestros clientes es darles siempre las mejores condiciones que nosotros podamos”.
En este sentido, dijo que la entidad seguirá con la misma estrategia para los clientes, en línea con los movimientos del mercado.
