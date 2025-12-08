Finanzas personales

Aclaran si los pensionados en Colombia pueden recibir su mesada en Nubank

Nubank en Colombia tiene opciones para los pensionados que quieren recibir su mesada en esa cuenta.

Por: -
Pensionados en Colombia pueden recibir mesada en Nubank
Imágenes: Presidencia y Nubank

Todos los pensionados en Colombia, por ley, deben tener una cuenta titular para poder recibir la mesada que se entrega, a manos del respectivo fondo de jubilaciones, al finalizar cada mes.

Nubank es una de las instituciones financieras que más ha crecido durante los últimos años en Colombia y ofrece también opciones para los jubilados.

Nubank Colombia
Nu Colombia anuncia importante beneficio en la tarjeta de crédito para aprovechar el Black Friday: ¿De qué se trata? Foto: tomada de blog.nu.com.co

Lo primero que habría que tener en cuenta es que los pensionados en Colombia confirmen que la cuenta de Nubank sea compatible para la recepción de mesadas pensionales, que cumpla con los requisitos técnicos y legales como una cuenta de ahorros o corriente.

El otro punto relevante es revisar que la entidad que le paga la pensión tenga un convenio o la posibilidad de transferir el dinero a la Cuenta Nu de un cliente.

mesada 14 de pensión
Pensión en Colombia. Imagen: Prosperidad Social

Esto deben hacer los pensionados en Colombia para recibir la mesada en Nubank

  1. Abrir la Cuenta Nu: Si aún no tiene su Cuenta Nu, debe solicitarla y activarla
  2. Obtener la Certificación Bancaria: Una vez que tenga su cuenta activa, debe obtener la certificación bancaria de su Cuenta
  3. Solicitar el cambio de cuenta ante la entidad pagadora de la pensión

¿Qué documentos necesitan los pensionados en Colombia para abrir una cuenta de Nubank?

  1. Formulario de Solicitud de Consignación de Pensión / Actualización de Datos Bancarios (debidamente diligenciado y firmado)
  2. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía (ampliada al 150 %, legible)
  3. Certificación Bancaria de la Cuenta Nu (con menos de 30 o 60 días de expedida, según el requisito de la entidad pagadora)
Nubank Colombia
Nu Colombia. Foto: archivo Valora Analitik

Los pensionados en Colombia que quieran llevar a cabo este proceso deberán confirmar, antes de tomar cualquier decisión, los convenios necesarios para poder recibir la mesada en una cuenta de Nubank.

