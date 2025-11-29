Nubank hizo anuncio de cajitas y CDT que sorprendió el mercado financiero

Nu Colombia informó, mediante un comunicado oficial, que alcanzó los 4 millones de clientes en el país. De acuerdo con la compañía, esta cifra representa la duplicación de su base de usuarios en tan solo un año, un resultado que consolida su avance en el sector financiero nacional. La entidad destacó que este crecimiento se logra cuatro años después del lanzamiento de su primer producto en Colombia, periodo en el que ha ampliado su oferta y ha fortalecido su presencia en todos los departamentos.
Desde su llegada al mercado local, Nu ha impulsado una transformación en los servicios financieros digitales mediante la diversificación de su portafolio. La empresa pasó de ofrecer una única tarjeta de crédito a contar con tres opciones diseñadas para distintos perfiles de usuarios. Además, incorporó una cuenta de ahorros con funcionalidades como las “Cajitas”, que permiten organizar metas financieras, y agregó alternativas de inversión en Certificados de Depósito a Término (CDT) con tasas competitivas. También desarrolló una línea de préstamos orientada a ampliar el acceso al crédito.
Con esta oferta, la compañía señaló que ya ha impactado a cerca del 10 % de la población colombiana a través de sus diferentes productos. Según el balance presentado, su modelo digital ha sido clave para este avance, al permitir un crecimiento de clientes de hasta diez veces en los últimos cuatro años. Este desempeño le ha permitido alcanzar presencia en todos los departamentos del país y cobertura en el 95 % de los municipios, una expansión que, según Nu, evidencia la adopción de soluciones financieras digitales por parte de una audiencia cada vez más amplia.
¿Cómo ha sido el comportamiento financiero de Nu?
En cuanto al comportamiento financiero, la empresa resaltó que el volumen de depósitos creció 841 % en un año. Este resultado ubicó a Nu Colombia dentro del grupo de las cinco entidades financieras más grandes del país por monto de depósitos, con una cifra cercana a los $5 billones administrados en su cuenta de ahorros. La compañía también indicó que, entre la cuenta y los CDT, ha entregado aproximadamente $760.000 millones en rentabilidad a sus clientes, lo que refuerza su propósito de ofrecer alternativas financieras accesibles y transparentes.
Dentro de los hábitos de sus usuarios, Nu destacó que cerca del 66 % utiliza las Cajitas para organizar metas y compromisos financieros, mientras que un 11 % ya ha invertido en CDT, lo que evidencia un creciente interés en instrumentos de ahorro e inversión desde plataformas digitales.
Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, señaló que este avance refleja el interés de los colombianos por nuevas propuestas en el sector financiero. “Alcanzar 4 millones de clientes en el país en tan solo cuatro años demuestra que las personas estaban listas para adoptar una oferta financiera diferente”, afirmó. Agregó, además: “Cuatro millones de personas han confiado en Nu, y muchos de ellos han obtenido una tarjeta de crédito o invertido en un CDT por primera vez. Seguiremos enfocados en ofrecer productos y experiencias sin fricciones, y en trabajar para ser la institución financiera más influyente y cercana del país”.