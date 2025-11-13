Nubank aumentó ganancias en 43 % al tercer trimestre y superó los 127 millones de clientes

El neo banco brasileño Nu Holdings Ltd. (Nubank), fundado por el colombiano David Vélez, publicó hoy sus resultados financieros del tercer trimestre de 2025 los cuales expresa en dólares estadounidenses y se presentan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
“En el tercer trimestre de 2025, continuamos nuestra sólida trayectoria de crecimiento, expandiendo nuestra base de clientes a 127 millones con más de cuatro millones de adiciones netas, y manteniendo una tasa de actividad superior al 83 %”, dijo la entidad en su comunicado.
Este crecimiento representó llegar a ingresos récord que superaron los US$4.000 millones y generaron US$783 millones en utilidad neta, la cual creció 39 % frente al mismo periodo del año pasado.
“A medida que continuamos escalando en los mercados, también estamos construyendo la próxima generación de nuestra plataforma, redefiniendo cómo operamos y cómo los clientes experimentan la banca. Nuestra visión es convertirnos en AI-first, lo que significa integrar modelos fundacionales profundamente en nuestras operaciones para impulsar una interfaz bancaria nativa de IA, mientras creamos beneficios significativos tanto para nuestros clientes como para nuestro negocio”, afirmó David Vélez, fundador y CEO de Nubank.
Resumen de los resultados del tercer trimestre de 2025
Nubank destacó entre sus resultados los siguientes aspectos:
- Crecimiento de clientes: Nu añadió 4,3 millones de nuevos clientes a septiembre, un aumento del 16 % interanual (YoY), alcanzando un total de 127 millones de clientes a nivel global. Esta expansión refuerza la posición de Nu como el banco digital líder en América Latina y una de las plataformas fintech líderes a nivel mundial. En Brasil, Nu es la tercera institución financiera más grande por número de clientes, según el Banco Central.
- Tasas de participación y actividad: El promedio mensual de ingresos por cliente activo (ARPAC) superó la marca de los US$13 por primera vez, alcanzando US$13,4 en el tercer trimestre, un 20 % más interanual en términos neutralizados por efecto cambiario¹ (FXN). La tasa de actividad mensual es superior al 83 %.
- Plataforma operativa de bajo costo: El costo promedio mensual de servicio por cliente activo se mantuvo por debajo de US$1,00, en US$0,90 por cliente.
- Calidad de activos: El indicador líder de calidad de activos de Nu, el ratio de morosidad de 15 a 90 días (15-90 NPL), disminuyó 20 puntos básicos (pbs) trimestralmente (QoQ) a 4,2 % en el tercer trimestre, ligeramente por debajo de la estacionalidad histórica del tercer trimestre. El ratio de morosidad de más de 90 días (90+ NPL) aumentó 20 pbs a 6,8 %, también en línea con la estacionalidad esperada y la dinámica subyacente de la cartera.
Aumento de ingresos y utilidad
La utilidad neta y utilidad ajustada de Nubank aumentó un 39 % interanual FXN, alcanzando un récord de US$783 millones, y un ROE anualizado récord del 31 %, destacando la fortaleza y escalabilidad de nuestro modelo y nuestra capacidad de combinar crecimiento con rentabilidad. La utilidad neta ajustada aumentó a US$829 millones.
Los ingresos de Nu a septiembre aumentaron un 39 % interanual FXN, alcanzando un récord de US$4.200 millones. El índice de eficiencia de Nu mejoró ligeramente a 27,7 %, reflejando el progreso continuo en la productividad y el apalancamiento operativo.
Para el caso de la utilidad bruta, totalizó US$1.800 millones en el tercer trimestre de 2025, un aumento del 32 % interanual FXN. El margen de utilidad bruta también mejoró 130 pbs QoQ a 43,5 %.
Los depósitos totales alcanzaron US$38.800 millones este trimestre, un aumento del 34 % interanual FXN, mientras que el costo de financiación mejoró a 8 9% de las tasas interbancarias. La cartera de crédito total se expandió 42 % interanual FXN y 9 % trimestral FXN a US$30.400 millones, mientras que la cartera generadora de intereses total (IEP) aumentó 54 % interanual FXN a US$17.700 millones al 30 de septiembre de 2025.
De acuerdo con el informe de Nubank, la utilidad neta por intereses aumentó un 32 % interanual FXN, alcanzando un nuevo máximo histórico de US$2.300 millones. El margen neto de intereses (NIM) se contrajo 40 pbs a 17,3 %. El NIM ajustado por riesgo de Nu Holdings se expandió 70 pbs, alcanzando 9,9 %, subrayando la resiliencia y calidad de la cartera de Nu.
Finalmente, informó que el desempeño y crecimiento en Brasil se vio con una base de clientes que alcanzó los 110.1 millones a septiembre de 2025, lo que representa más del 60 % de la población adulta de Brasil, mientras que la tasa de actividad supera el 85 %. La base de depósitos ha crecido a US$30.400 millones.
En México, la base de clientes alcanzó los 13.1 millones, sirviendo ahora a alrededor del 14 % de la población adulta de México. En Colombia, alcanzó los 3,8 millones de clientes, sirviendo al 10 % de la población adulta de Colombia.