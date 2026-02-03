Nueva denuncia señala que ‘Pipe Tuluá’ habría financiado campaña del presidente Petro

La precandidata presidencial Vicky Dávila reveló una grabación en la que Andrés Felipe Marín Silva, también conocido como Pipe Tuluá, señala presuntamente haber entregado dinero a la campaña del presidente Gustavo Petro. El audio se dio a conocer durante una rueda de prensa convocada por la aspirante a la Casa de Nariño.
En dicho material, Marín Silva menciona que dicha financiación se habría hecho a través del hermano del mandatario, Juan Fernando Petro.
“Lo primero que usted debe evaluar es que nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña”, señaló.
Destacado: “Siempre hay un muro, al final”: Petro al término de la reunión con Trump
En la grabación también menciona que cuenta con videos, audios y consignaciones que respaldan dicha acusación. “Esas pruebas las tengo y las vamos a pasar a los Estados Unidos”, declaró.
El audio habría sido grabado previamente a la extradición a EE. UU. de la máxima cabeza de La Inmaculada, banda que opera en el Valle del Cauca. Cabe recordar que Marín Silva deberá comparecer ante la justicia estadounidense por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas.
La respuesta del presidente Petro
En conversación con Caracol Radio, el jefe de Estado se refirió a las acusaciones de Marín Silva.
El mandatario señaló que escuchó los rumores de que ‘Pipe Tuluá’ quería financiar la campaña, pero agregó que nunca pasó. Incluso, dijo que habló con su hermano Juan Fernando y «me dice que eso no existe».
Destacado:Nuevo giro para Iván Cepeda: conjuez se declara impedido para estudiar su inclusión en consulta de izquierda