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Nueva encuesta de Atlas revela leve caída en aprobación de De La Espriella

El sondeo fue aplicado a 2.893 personas, específicamente de la población adulto mayor entre el 2 de octubre y el 7 del mismo mes de 2026.

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Presupuesto 2026
Abelardo de la Espriella. Imagen: presidencia.gov.co

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Una nueva encuesta de Latam Pulse Colombia, elaborada por AtlasIntel en alianza con Bloomberg, arrojó que la aprobación del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, bajó a 48,7 %, en comparación con la encuesta anterior publicada en septiembre, donde registró una aprobación del 51,8 %.

El sondeo fue aplicado a 2.893 personas, específicamente de la población adulto mayor entre el 2 de octubre y el 7 del mismo mes de 2026.

En ese resultado, la desaprobación de De la Espriella llegó a 44,6 %, superior al 43,2 % de la pasada encuesta publicada el 10 de septiembre.

Aprobación de Abelardo octubre

Sobre su gobierno, el 47,7 % considera que es excelente, mientras que en la anterior superaba el 50 % (52,8 %). El 40,4 % lo define como malo, un aumento contra el 37,3 %.

Estos son los problemas más importantes de Colombia

En otra línea, según los resultados de la encuesta, el 57,8 % de los participantes señaló la corrupción como uno de los problemas más importantes de Colombia. En segundo lugar se ubicaron la inseguridad, la criminalidad y el narcotráfico, con 45,4 %, mientras que la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades alcanzaron 33,1 %.

Nueva encuesta de Atlas revela leve caída en aprobación de De La Espriella

El listado también incluye el estado del sistema de salud, mencionado por el 29,8 % de los encuestados, y el debilitamiento de la democracia, con 16,3 %.

La situación económica y la inflación fueron identificadas como problemas relevantes por el 14,9 % de los participantes. Por su parte, la degradación del medio ambiente y el calentamiento global registraron 14,1 %.

Percepción económica de los colombianos

El sondeo evidencia una percepción desfavorable sobre las condiciones económicas actuales. En la evaluación de la situación del país, el 55 % de los encuestados considera que es mala, frente a un 32 % que la califica como buena y un 13 % que no tiene una posición definida.

La percepción es aún más negativa cuando se pregunta por el mercado laboral. El 59 % considera que su situación es mala, mientras que el 27 % la califica como buena y el 13 % no sabe cómo evaluarla.

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En cuanto a la situación económica de las familias, el 43 % la considera mala, el 40 % la califica como buena y el 18 % no tiene una opinión definida.

Sin embargo, las expectativas para los próximos seis meses muestran un panorama más favorable. El 49 % de los participantes cree que la situación económica de Colombia mejorará, frente al 39 % que espera un deterioro y el 12 % que considera que permanecerá igual.

En el caso de las familias, el 47 % espera una mejora de su situación económica, mientras que el 32 % anticipa un empeoramiento. Otro 21 % considera que las condiciones permanecerán sin cambios.

Para el mercado laboral, el 43 % prevé una mejora, el 39 % espera un deterioro y el 17 % considera que la situación seguirá igual.

Corrupción e inseguridad, entre los riesgos políticos

Las preocupaciones ciudadanas también se reflejan en las expectativas sobre los riesgos que podría enfrentar Colombia durante los siguientes seis meses.

El 50 % de los encuestados considera muy probable que se produzcan revelaciones sobre grandes fraudes o esquemas de corrupción, mientras que un 12 % considera probable ese escenario.

Asimismo, el 35 % califica como muy probable un aumento de ataques o asesinatos relacionados con facciones criminales y otro 16 % considera probable que ocurra.

En materia de seguridad ciudadana, el 26 % considera muy probable un aumento de robos y asaltos, mientras que el 15 % lo califica como probable.

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Para descargar la encuesta completa, haga clic en el enlace.

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