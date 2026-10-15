Nueva encuesta de Atlas revela leve caída en aprobación de De La Espriella

Una nueva encuesta de Latam Pulse Colombia, elaborada por AtlasIntel en alianza con Bloomberg, arrojó que la aprobación del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, bajó a 48,7 %, en comparación con la encuesta anterior publicada en septiembre, donde registró una aprobación del 51,8 %.
El sondeo fue aplicado a 2.893 personas, específicamente de la población adulto mayor entre el 2 de octubre y el 7 del mismo mes de 2026.
En ese resultado, la desaprobación de De la Espriella llegó a 44,6 %, superior al 43,2 % de la pasada encuesta publicada el 10 de septiembre.
Sobre su gobierno, el 47,7 % considera que es excelente, mientras que en la anterior superaba el 50 % (52,8 %). El 40,4 % lo define como malo, un aumento contra el 37,3 %.
Estos son los problemas más importantes de Colombia
En otra línea, según los resultados de la encuesta, el 57,8 % de los participantes señaló la corrupción como uno de los problemas más importantes de Colombia. En segundo lugar se ubicaron la inseguridad, la criminalidad y el narcotráfico, con 45,4 %, mientras que la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades alcanzaron 33,1 %.
El listado también incluye el estado del sistema de salud, mencionado por el 29,8 % de los encuestados, y el debilitamiento de la democracia, con 16,3 %.
La situación económica y la inflación fueron identificadas como problemas relevantes por el 14,9 % de los participantes. Por su parte, la degradación del medio ambiente y el calentamiento global registraron 14,1 %.
Percepción económica de los colombianos
El sondeo evidencia una percepción desfavorable sobre las condiciones económicas actuales. En la evaluación de la situación del país, el 55 % de los encuestados considera que es mala, frente a un 32 % que la califica como buena y un 13 % que no tiene una posición definida.
La percepción es aún más negativa cuando se pregunta por el mercado laboral. El 59 % considera que su situación es mala, mientras que el 27 % la califica como buena y el 13 % no sabe cómo evaluarla.
En cuanto a la situación económica de las familias, el 43 % la considera mala, el 40 % la califica como buena y el 18 % no tiene una opinión definida.
Sin embargo, las expectativas para los próximos seis meses muestran un panorama más favorable. El 49 % de los participantes cree que la situación económica de Colombia mejorará, frente al 39 % que espera un deterioro y el 12 % que considera que permanecerá igual.
En el caso de las familias, el 47 % espera una mejora de su situación económica, mientras que el 32 % anticipa un empeoramiento. Otro 21 % considera que las condiciones permanecerán sin cambios.
Para el mercado laboral, el 43 % prevé una mejora, el 39 % espera un deterioro y el 17 % considera que la situación seguirá igual.
Corrupción e inseguridad, entre los riesgos políticos
Las preocupaciones ciudadanas también se reflejan en las expectativas sobre los riesgos que podría enfrentar Colombia durante los siguientes seis meses.
El 50 % de los encuestados considera muy probable que se produzcan revelaciones sobre grandes fraudes o esquemas de corrupción, mientras que un 12 % considera probable ese escenario.
Asimismo, el 35 % califica como muy probable un aumento de ataques o asesinatos relacionados con facciones criminales y otro 16 % considera probable que ocurra.
En materia de seguridad ciudadana, el 26 % considera muy probable un aumento de robos y asaltos, mientras que el 15 % lo califica como probable.
Para descargar la encuesta completa, haga clic en el enlace.
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