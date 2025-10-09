Noticias de reforma a la salud en Colombia Noticias económicas importantes

Nueva EPS informó cambio clave que transformará atención de usuarios

Nueva EPS informó un nuevo paso importante para garantizar la atención de sus usuarios.

En el marco del plan de reestructuración en la prestación de sus servicios, la Nueva EPS informó que abrió convocatoria para seleccionar prestadores de servicios de salud especializada y general para sus afiliados.

De acuerdo con la entidad, el llamado se hace teniendo en cuenta la necesidad de descongestionar las masivas solicitudes de pacientes y usuarios.

Según la Nueva EPS, la medida está dirigida a prestadores de servicios de salud públicos y privados, con el objetivo de consolidar y diversificar una red asistencial.

Esta, dijo la entidad, debe ser “robusta, eficiente, transparente y accesible en todo el territorio nacional, evitando la concentración de servicios y signifique una mejor atención para los afiliados”.

Más anuncios de la Nueva EPS

La iniciativa estará abierta entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre y busca identificar prestadores con infraestructura física, técnica y científica idónea.

Adicionalmente, pide la entidad a estas instituciones contar con cobertura en zonas rurales y apartadas con miras a fortalecer la capacidad de respuesta de la entidad frente a las necesidades de sus afiliados.

“Estamos transformando y fortaleciendo nuestra red para ofrecer la mejor atención en salud a nuestros afiliados en todo el país”, dijo Gloria Polania, agente especial interventora de Nueva EPS.

Al tiempo que aseguró que “resulta indispensable contar con una red asistencial que sea transparente, accesible, integral, interoperable y orientada a resultados”.

