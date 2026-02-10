Las subastas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) suelen generar alto interés entre inversionistas, pequeños empresarios y consumidores interesados en adquirir bienes como joyas, lingotes de metales preciosos, vehículos y productos que usualmente son muy costosos, a precios menores que los del mercado tradicional.
En este contexto, la entidad anunció una nueva subasta pública virtual, que se realizará entre las 8:00 a. m. del 11 de febrero y las 2:30 p. m. del 13 de febrero de 2026, en alianza con el Banco Popular, a través de su plataforma digital El Martillo, según informó la DIAN en un comunicado oficial emitido el 10 de febrero de 2026 en Bogotá.
Este mecanismo público no solo ofrece oportunidades de compra con descuentos considerables, sino que también cumple un propósito fiscal y de gestión de activos del Estado colombiano.
En esencia, las subastas de la DIAN son procesos públicos y transparentes en los que la entidad pone a disposición bienes que han sido aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la Nación, como resultado de sus labores de control aduanero y tributario adelantadas en distintas regiones del país.
Estos activos se ofertan a través de calendarios periódicos con fechas y lotes definidos, destinando los recursos generados al fortalecimiento de la gestión pública y al financiamiento de servicios estatales.
Los bienes que se ofertan en estas subastas provienen de varias causas legales: desde mercancías incautadas por contrabando o incumplimiento tributario hasta objetos que han quedado en abandono y que no reclamó su propietario dentro de los plazos legales establecidos.
Una vez estos activos han sido aprehendidos y resueltos los procedimientos administrativos pertinentes, pasan a disposición pública para su venta mediante subasta con el fin de recuperar valor económico para la Nación.
Este proceso tiene un doble propósito: por un lado, liberar espacio y reducir costos de almacenamiento para la DIAN, y por otro, generar recursos que ingresan al Estado colombiano, contribuyendo a su presupuesto general y al fortalecimiento del funcionamiento institucional.
¿Cómo participar en el proceso de subasta de la DIAN?
El procedimiento se ha modernizado en los últimos años con la adopción de plataformas digitales. En esta oportunidad, el proceso se realizará exclusivamente a través de El Martillo del Banco Popular, plataforma en la que los interesados deberán registrarse previamente, consultar el catálogo completo de bienes y conocer las condiciones de participación definidas para esta subasta específica.
Una vez registrados, los postores podrán revisar la descripción detallada de cada artículo —que incluye joyas, relojes, lingotes de oro, materiales y piedras preciosas, así como vehículos, motocicletas y maquinaria industrial— y presentar sus ofertas durante el periodo habilitado.
Para participar es indispensable contar con una cuenta bancaria habilitada que permita realizar pagos electrónicos, realizar el depósito de garantía exigido y presentar las ofertas dentro de los plazos establecidos. Al cierre de la subasta, el bien será adjudicado al mejor postor, quien deberá completar el pago y cumplir con las formalidades de entrega.
La DIAN ha reiterado que la participación debe hacerse únicamente por los canales oficiales, y ha advertido sobre publicaciones o mensajes en redes sociales que ofrezcan intermediación, cupos o “accesos directos” a la subasta, los cuales no hacen parte del proceso institucional.
¿Los productos ofertados por la DIAN salen más baratos que el mercado regular?
Generalmente, los bienes ofertados en subastas de la DIAN parten de precios base inferiores a los valores del mercado tradicional, lo que explica el alto interés que suelen despertar estos procesos. No obstante, el precio final dependerá del nivel de competencia entre los postores durante la puja.
Antes de ser ofertados, los bienes son avaluados por peritos especializados, con el fin de establecer un valor de referencia acorde con su estado y características, lo que brinda mayor transparencia y confianza a los participantes.
Aunque las subastas ofrecen precios atractivos, los compradores deben tener en cuenta que los bienes se venden “tal como se encuentran”, por lo que es clave revisar con detalle la información disponible en el catálogo y cumplir estrictamente con los requisitos del proceso.