Nuevo ataque a infraestructura férrea de El Cerrejón en La Guajira: vagones se descarrilaron

La empresa minera Cerrejón informó, mediante un comunicado oficial, sobre un nuevo ataque contra su infraestructura férrea en el departamento de La Guajira, un corredor estratégico para el transporte de carbón hacia Puerto Bolívar. Los hechos ocurrieron en la noche del domingo 22 de marzo y afectaron dos puntos clave de la línea que conecta las operaciones mineras con el puerto.
De acuerdo con la compañía, los ataques generaron daños significativos tanto en la infraestructura ferroviaria como en la operación logística. El primer incidente se registró en el kilómetro 75 del trazado. En ese punto se produjo la detonación de un artefacto explosivo que ocasionó el descarrilamiento de varios vagones de un tren de carga que se dirigía hacia Puerto Bolívar. Como consecuencia inmediata, el transporte de carbón fue interrumpido, lo que impacta directamente uno de los principales componentes de la operación de la empresa en la región.
Horas después se reportó un segundo hecho en el kilómetro 32 de la misma línea férrea. En este caso, la explosión causó daños de consideración en los rieles, lo que obligó a suspender las operaciones en ese tramo. Cerrejón indicó que, tras los ataques, activó los protocolos de seguridad correspondientes para asegurar las zonas afectadas, con el fin de proteger al personal y facilitar el desarrollo de labores de inspección y reparación.
La empresa advirtió sobre la reiteración de este tipo de hechos violentos. Según precisó, en lo que va de 2026 ya se han registrado dos ataques contra la infraestructura férrea, lo que refleja un escenario de riesgo persistente para sus operaciones. En este contexto, la compañía reiteró la necesidad de garantizar condiciones de seguridad que permitan el normal desarrollo de sus actividades.
Asimismo, Cerrejón subrayó las implicaciones económicas y sociales derivadas de estos eventos. En una región como La Guajira, donde la actividad minera tiene un papel relevante en la generación de empleo y en la dinámica productiva, la interrupción de las operaciones puede traducirse en afectaciones para trabajadores, contratistas y comunidades que dependen, directa o indirectamente, de esta industria.