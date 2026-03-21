Así avanzan nuevos proyectos para revivir ferrocarriles en Colombia: estudios y diseños siguen en ejecución

En Colombia, los megaproyectos férreos continúan siendo una prioridad para el Gobierno Nacional. En este contexto, Valora Analitik consultó hace algunas semanas a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mediante un derecho de petición, a través del cual la entidad entregó información sobre los avances de los proyectos ferroviarios en el país.
En esa línea, la entidad explicó que actualmente se adelantan procesos de estructuración técnica, financiera y jurídica en distintos corredores estratégicos del país.
“La contratación de una concesión ferroviaria solo puede iniciarse una vez se culminan los estudios de factibilidad (Fase 2), se define el esquema contractual más adecuado, ya sea obra pública, Asociación Público-Privada u otro, y se obtienen los avales sectoriales y fiscales correspondientes. Por tanto, los tiempos de eventual contratación dependen directamente de los resultados de dichos estudios y de los trámites institucionales que exige la normativa vigente”, precisó la ANI.
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En cuanto al estado de los principales proyectos, la entidad detalló que el Corredor del Pacífico (Buenaventura–Palmira) y el Corredor Férreo Central, que conecta la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, ya superaron la etapa de prefactibilidad y avanzan en fase de factibilidad. Según la ANI, en esta etapa se profundizan los estudios técnicos, ambientales y financieros, con el propósito de definir el alcance del proyecto, su modelo de financiación, la demanda estimada, así como los mecanismos de asignación y gestión de riesgos.
“La culminación de la fase de factibilidad permitirá contar con los insumos necesarios para determinar la viabilidad de avanzar hacia procesos de contratación, siempre en cumplimiento de las validaciones técnicas, ambientales, jurídicas y fiscales exigidas”, indicó la entidad.
Por su parte, el corredor Villavicencio–Puerto Gaitán también concluyó su prefactibilidad y actualmente se encuentra en etapa de factibilidad. Este proceso busca establecer el esquema definitivo de intervención, así como garantizar su sostenibilidad técnica y fiscal antes de adoptar decisiones contractuales.
En relación con el proyecto ferroviario Yumbo–Caimalito–La Felisa, correspondiente a la Fase 3 del Corredor del Pacífico, la ANI informó que se encuentra en proceso de estructuración en fase de factibilidad. Esta etapa contempla la integración de los componentes técnicos, económicos, financieros, legales y ambientales, que permitirán definir las condiciones bajo las cuales podría ser contratado.
Adicionalmente, la Red Ferroviaria del Pacífico y el corredor Bogotá–Belencito avanzan en procesos de mantenimiento, administración y operación mediante esquemas de obra pública. La ANI aclaró que estas intervenciones no corresponden a nuevas concesiones, sino a acciones orientadas a preservar la infraestructura existente mientras se consolidan los proyectos de largo plazo.
Uno de los proyectos que ha despertado mayor interés es el denominado Proyecto Interoceánico. Sobre este, la entidad explicó que se encuentra en fase de prefactibilidad, adelantada por la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT). “Dada su complejidad técnica, ambiental y territorial, se trata de una iniciativa de largo plazo cuya maduración requiere estudios adicionales antes de definir cronogramas o esquemas contractuales”, señaló la ANI.
En términos generales, la entidad reiteró que los demás corredores ferroviarios continúan en evaluación técnica y financiera. Asimismo, enfatizó que la priorización de proyectos responde a criterios de viabilidad estructural, sostenibilidad fiscal y coherencia con la política nacional de transporte.
“Estamos priorizando avanzar únicamente en aquellos proyectos que demuestren viabilidad estructural, sostenibilidad fiscal y coherencia con la política pública, con el fin de garantizar un uso responsable de los recursos públicos”, concluyó la ANI.