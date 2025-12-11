Nuevo choque al interior del gobierno Petro por contratos y retrasos en el Fondo Adaptación

Un nuevo escándalo sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro tras la publicación de un informe sobre el estado del Fondo Adaptación, que denuncia retrasos en la gestión del director de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo.
El Fondo Adaptación es un patrimonio autónomo del Gobierno colombiano, creado en 2010 tras la emergencia por el fenómeno de La Niña. Su misión es reducir la vulnerabilidad del país frente a desastres naturales y al cambio climático, mediante proyectos de reconstrucción, mitigación del riesgo y adaptación climática. Ejecuta obras en vivienda, vías, educación, salud, agua y reasentamiento de comunidades en zonas de alto riesgo.
En el documento, revelado por la directora del Departamento Administrativo de Presidencia y gerente (e) del fondo, Angie Rodríguez, señala baja ejecución presupuestal y presuntas irregularidades en proyectos estratégicos, especialmente en La Mojana y las obras del Fenómeno de La Niña 2010-2011.
El capítulo más sensible del informe apunta a la gestión del director, Carlos Carrillo, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Entre los señalamientos están:
• La declaratoria desierta de la licitación por $54.000 millones para estudios integrales, lo que llevó a contratar preinversiones menores sin capacidad técnica suficiente.
• Contratos cuestionados como la plataforma MojanIA, la Ruta del Arroz —que tiene avance físico del 27 % pero financiero del 0 %— y un convenio directo por $17.500 millones para una investigación hidrodinámica pese a alertas de control interno.
Rodríguez anunció cinco líneas de acción para recuperar la gestión, aumentar la presencia territorial y garantizar seguimiento real con veedurías ciudadanas. Esto se da porque desde el 4 de noviembre, ella es la gerente encargada de esa entidad.
Hallazgos “alarmantes” en ejecución presupuestal
Según el reporte entregado a medios y remitido a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, el Fondo Adaptación presenta un panorama crítico:
• Solo 47 % de ejecución de metas programadas para 2025, lo que podría derivar en el reintegro de $378.000 millones al Ministerio de Hacienda.
• En los recursos destinados para La Niña 2010-2011, de los $8,3 billones asignados históricamente, la ejecución reciente motivó la devolución de casi $200.000 millones en 2024.
• En el proyecto de La Mojana, uno de los pilares ambientales de Petro, la ejecución es de apenas 3 %, poniendo en riesgo $235.000 millones que podrían perderse por falta de gestión.
En total, el riesgo de pérdida asciende a casi $800.000 millones, una cifra que profundiza la controversia dentro del Gobierno.
Proyectos inconclusos, judicializados y con sobrecostos
El informe también revela un entramado de obras inconclusas, contratos en líos judiciales y decisiones administrativas cuestionadas.
• 181 procesos judiciales contra el Fondo, con pretensiones por $1,2 billones.
• 21 obras inconclusas ya vigiladas por la Contraloría y 40 más próximas a entrar en ese listado.
• Proyectos en los que el avance financiero supera el avance físico, evidenciando pagos por obras no terminadas.
• Infraestructuras que quedaron inutilizables o sin condiciones mínimas, como centros de salud y urbanizaciones inconclusas.
La respuesta de Carrillo
El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, respondió a los señalamientos en entrevista con W radio: “Tengo mi conciencia tranquila. Cuando el presidente me encargó el Fondo Adaptación hice lo mejor que pude para que esa entidad diera los mejores resultados. El presidente me dio una orden y fue fusionar las dos entidades. Yo me puse a trabajar en ese proceso”.
Y agregó: ““Que la doctora Angie me quiera graduar de enemigo, me tiene sin cuidado”, Aseguró que al llegar al Fondo Adaptación se encontró con una “limitación grave”, que era que “Bonilla no dejaba nombrar, según él, porque los salarios son muy altos”.
“Mi error al recibir el Fondo Adaptación fue no haber echado a los subgerentes”, subrayó.
Carrillo también mencionó que el presidente Petro es la única persona que puede pedirle su carta de renuncia.