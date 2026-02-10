Nuevo fondo para invertir en 2.000 empresas de EE. UU. sin perder el capital: se puede entrar desde $1 millón

El mercado colombiano sigue sumando nuevas opciones de inversión en el exterior, aprovechando el potencial de los fondos de inversión colectiva (FIC). Esta vez, el turno es para trii y Acciones & Valores, que crearon un producto pensando en compañías de Estados Unidos.
La comisionista y la plataforma de -trading anunciaron el lanzamiento del FIC Estructurado Potencial USA, que protege su capital inicial al vencimiento mientras busca rentabilidad en la economía más grande del mundo.
El nuevo fondo sigue el índice Russell 2000, que agrupa a 2.000 pequeñas empresas estadounidenses. Según se informó, este segmento históricamente ha demostrado una capacidad de rebote y crecimiento superior en ciclos de cambio de política monetaria, como el que se anticipa para 2026.
De acuerdo con las características del FIC, su estructura permite una ganancia potencial de hasta 40 % en 25 meses, si el mercado crece. Además, ofrece protección del 100 % del capital invertido al vencimiento, eliminando el miedo a perder el dinero inicial.
Así puede acceder a este nuevo fondo
Esteban Peñaloza, CFO de trii, explicó que este fondo Estructurado Potencial USA “responde a una necesidad muy clara del mercado: acceder a oportunidades internacionales sin asumir un riesgo desproporcionado. No se trata de prometer rentabilidades, sino de ofrecer una estructura que equilibre crecimiento potencial y protección».
Al explicar el funcionamiento de este FIC, las firmas explicaron que, al ser un fondo cerrado, no se podrá ingresar después de la fecha límite. En este sentido, la fecha de apertura será el próximo 16 de febrero de 2026 y su cierre se dará el 16 de marzo de 2026 (o hasta agotar cupos).
De igual manera, el monto mínimo para poder ingresar es de $1 millón y tendrá un plazo de 25 meses.
Este nuevo producto nace tras la experiencia del fondo homólogo enfocado en Brasil. Dicho vehículo logró que 2.300 personas del común dieran el paso a inversiones estructuradas, con protección a los recursos invertidos.
