La multinacional Kimberly-Clark anunció el nombramiento de Eusebio Hernández Pabón como nuevo Country Leader para Colombia y Venezuela, con el propósito de consolidar su liderazgo en el mercado de consumo masivo y acelerar su crecimiento en la Región Andina.
Hernández es ingeniero industrial de la Universidad del Valle y cuenta con más de 12 años de experiencia en compañías como Procter & Gamble, 3M, Beiersdorf, L’Oréal y Kimberly-Clark. Su trayectoria combina conocimiento técnico en abastecimiento y ejecución en punto de venta con un enfoque estratégico que ha impulsado proyectos de crecimiento sostenido en diferentes canales, entre ellos supermercados, droguerías, tiendas de belleza y comercio electrónico.
Desde su ingreso a Kimberly-Clark en 2023 como Modern Trade Sales Manager, ha liderado iniciativas clave para el crecimiento de marcas icónicas en los principales retailers del país, lo que lo posiciona como un perfil estratégico para asumir la dirección de la operación en Colombia y Venezuela.
“Asumo este nuevo rol como Country Leader con el firme compromiso de liderar nuestras estrategias de negocio, fortaleciendo el portafolio de marcas icónicas de cuidado personal. Mi propósito es claro: transformar el negocio de Colombia–Venezuela contribuyendo al bienestar de nuestras comunidades”, afirmó Hernández.
En su nuevo cargo, el ejecutivo tendrá la responsabilidad de liderar las estrategias de negocio con foco en fortalecer el portafolio de marcas como Huggies y Kotex, garantizando su presencia en los hogares y mejorando la calidad de vida de millones de personas en la región.