La marca coreana KGM Motors (anteriormente conocida como SsangYong), relanzada recientemente en el mercado colombiano, presentó su tarjeta de visita más contundente: el nuevo KGM Actyon.
Este SUV de dimensiones generosas llega para competir en el segmento de medianos SUV con una propuesta basada en potencia, robustez y un nivel de confort renovado, buscando conquistar a las familias y a los conductores que priorizan un vehículo capaz para todo tipo de terrenos y trayectos.
Motorización y Capacidad Off-Road
El KGM Actyon destaca por estar impulsado por un motor de combustión interna de 2,2 litros diésel turbo, que entrega una potencia de 202 caballos de fuerza (hp) y un torque máximo de 420 Nm.
Esta potencia se combina con una transmisión automática de ocho velocidades y un sistema de tracción integral 4×4 con modo selector de terrenos (AWD, 2H, 4H).
Es uno de los SUV más potentes de su segmento. Su motor diésel proporciona una fuerza de arrastre diferencial, ideal para carretera, caminos destapados y pendientes pronunciadas con una capacidad de remolque de hasta 2,5 toneladas.
Confort y espacio para viajar
A pesar de su apariencia robusta y tamaño considerable (más de 4,7 metros de largo), el Actyon sorprende por su interior.
Es cómodo y versátil a pesar del tamaño. La suspensión está bien calibrada para absorber irregularidades, y la cabina es espaciosa y silenciosa. El vehículo ofrece espacio para cinco pasajeros con amplio room para las piernas, asientos de cuero, pantalla táctil de 12,3 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, y un maletero de 551 litros de capacidad, que lo hacen perfecto para viajes largos y cargas abundantes.
Seguridad y diseño KGM
Como parte del nuevo portafolio de la marca relanzada, el Actyon muestra un diseño exterior renovado, más moderno y con mayor presencia en la calle, caracterizado por una nueva parrilla frontal y luces LED.
En seguridad, incluye seis airbags, Control de Estabilidad (ESC), Control de Descenso en Pendientes (HDC) y Sistema de Frenado de Emergencia Autónomo (AEB), cumpliendo con estándares contemporáneos para proteger a sus ocupantes.
Precio en el mercado colombiano
El KGM Actyon 2,2 Diesel 4×4 automático tiene un precio oficial en Colombia de $179,9 millones. Este precio lo posiciona de manera competitiva dentro del segmento de SUV medianos diésel 4×4, ofreciendo una relación potencia-equipamiento-confort muy atractiva.
Su lanzamiento marca el reinicio de las operaciones de KGM en el país, con una promesa de servicio postventa respaldado por la nueva red de concesionarios de la marca.