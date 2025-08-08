Nuevo supermercado cierra sus operaciones en Colombia: Empresa reubicará a sus empleados

Spid, una de las cadenas del sector retail vinculada a la compañía chilena Cencosud, anunció que dejará de operar en Colombia. La marca, que inició actividades en el país en 2021, cesará sus operaciones como parte de una estrategia corporativa orientada a concentrar esfuerzos en otras líneas de negocio.
De acuerdo con la información oficial, Cencosud decidió enfocar sus recursos en el fortalecimiento y crecimiento de sus marcas Jumbo, Easy y Metro, las cuales mantienen presencia en el mercado colombiano desde hace varios años.
La salida de Spid responde a una decisión estratégica que busca optimizar el portafolio y focalizar inversiones en formatos con mayor potencial de expansión.
Este movimiento se suma a otras salidas recientes en el sector. Durante 2025, Spid se convierte en otra de las cadenas que abandona el mercado nacional, junto con Supermercados Colsubsidio, que dejó de operar desde el 1 de enero de este año. La mayor parte de las tiendas de esta última fueron asumidas por Tiendas Ara.
El anuncio tomó por sorpresa a muchos usuarios de Spid, quienes destacaban la eficiencia del servicio al cliente y la rapidez en las entregas, que solían realizarse en tiempos inferiores a los estimados. Este modelo, que combinaba puntos de venta pequeños con un servicio ágil, había logrado una base de clientes fieles en sus tres años de operación.
¿Cómo operaba Spid en Colombia?
Spid inició actividades en el país en 2021 como parte de la apuesta de Cencosud por ampliar su participación en el mercado retail colombiano. La marca operaba a través de locales de menor tamaño en comparación con los supermercados tradicionales, pero mantenía estándares de calidad en los productos y un enfoque logístico que priorizaba la entrega rápida, especialmente en áreas urbanas de alta demanda.
A pesar del cierre, Cencosud aseguró a un medio económico nacional que todos los colaboradores de Spid fueron reubicados en otras divisiones del grupo empresarial, garantizando así la continuidad laboral de quienes prestaron sus servicios durante el tiempo de operación de la cadena en el país.
El cierre de Spid representa el tercer retiro de una cadena del segmento retail en Colombia durante 2025. A la salida de Colsubsidio se suma la de Merqueo, que hace pocas semanas anunció el fin de su operación en la venta de productos de supermercado. Este panorama refleja un proceso de reconfiguración en el mercado, en el que algunas marcas ajustan sus estrategias frente a cambios en el consumo, la competencia y los costos operativos.