Nuevos accionistas mayoritarios de El Campín confirman si estadio que lo reemplazará se moverá de lugar

Corficolombiana, filial del Grupo Aval, adquirió el 51 % de las acciones de Sencia S.A.S., sociedad concesionaria de la Asociación Público-Privada encargada del proyecto del nuevo estadio El Campín, lo que la convierte en socia mayoritaria y principal responsable del desarrollo, operación y mantenimiento del complejo durante los próximos 29 años.
La inversión total estimada se mantiene en cerca de $2,4 billones y el proyecto tendrá como eje la construcción de un estadio para más de 50.000 espectadores.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte confirmó que las obras iniciarán el 1 de marzo y finalizarán en un promedio de entre cuatro años y medio y cinco años. Durante ese tiempo, el actual Nemesio Camacho El Campín continuará operando para fútbol profesional y eventos masivos, lo que permite mantener actividad económica relacionada con espectáculos, turismo urbano y logística.
Así quedará ubicada la nueva casa del fútbol en Bogotá
Con la entrada de Corficolombiana como accionista mayoritaria, también se ratificó uno de los puntos más cuestionados del megaproyecto: el nuevo estadio sí se moverá de lugar dentro del complejo existente. No saldrá del predio actual, pero sí se desplazará hacia el costado oriental, donde hoy se encuentran las canchas de tenis, alejándose del frente de la Avenida NQS.
Este cambio permitirá construir el nuevo escenario mientras el actual continúa en uso, una logística poco común en la región y comparable con procesos escalonados vistos en remodelaciones de estadios europeos.
El estadio proyecta cumplir integralmente con la normativa NSR-10 y con estándares técnicos de la FIFA, incluirá grama híbrida y contempla una cubierta retráctil. Estará acompañado de hotel, áreas comerciales y oficinas, auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá con capacidad mínima de 2.000 personas, una sala adicional para 500 asistentes y espacios deportivos bajo techo. También se desarrollará un parqueadero cercano a 3.000 plazas para vehículos, motos y bicicletas.
Corficolombiana entra a un nuevo negocio de infraestructura de entretenimiento
Según Corficolombiana, esta adquisición marca su ingreso a un nuevo sector dentro del modelo de infraestructura urbana con componente económico sostenido, al integrar construcción, operación y generación de ingresos privados.
La empresa destacó que el proyecto diversifica su portafolio en actividades no reguladas y no dependientes de recursos públicos. El nuevo socio mayoritario no solo asegura músculo financiero, sino también estructura empresarial para cumplir con el cronograma definido y consolidar uno de los desarrollos deportivos y de entretenimiento más grandes del país en las próximas décadas.