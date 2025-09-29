Nutresa, Mineros y Ecopetrol impulsaron semana de ganancias en Bolsa de Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 26 de septiembre de 2025 en 1.863,45 puntos, registrando al cierre del viernes una variación semanal de + 0,29 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 35,07 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 1.900 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 1.815 puntos. RSI se ajusta a niveles de sobrecompra semanales.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $482.620 millones, mostrando una fuerte variación negativa en este ítem de – 60,80 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $1.2 billones.
Recomendado: Mineros proyecta expansión en Colombia y América Latina: no se descarta regreso a Argentina
Estas fueron las cinco acciones más destacadas en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar, Grupo Nutresa (Nutresa) que sube 10,83 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones Mineros (Mineros) que avanzaron 9,09 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol) que incrementaron su valor 6,65 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de Celsia (Celsia) que presentaron una valorización de 4,95 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Banco de Bogotá (Bogotá) que sube 4,86 %.
Los títulos de Canacol Energy (CNEC) bajaron – 10,83 % en su acumulado semanal y se convierten en el activo con peor desempeño de la semana.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap