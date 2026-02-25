Nvidia reportó un crecimiento de 65 % en su utilidad neta el año pasado y superó las expectativas del mercado

La compañía tecnológica estadounidense Nvidia reportó un balance positivo en su ejercicio fiscal 2026, al alcanzar utilidades por US$120.067 millones, un crecimiento de 65 % frente al año previo.
Los ingresos consolidados llegaron a US$215.938 millones, también con un alza interanual de 65 %, impulsados principalmente por el negocio de centros de datos, que se mantiene como el eje de expansión de la compañía en inteligencia artificial.
El fundador y CEO, Jensen Huang, aseguró que la demanda de capacidad de cómputo “está creciendo exponencialmente” y que el mercado alcanzó un punto de inflexión en la IA basada en agentes.
Centros de datos, el motor del crecimiento
El segmento de centros de datos fue el principal impulsor del año fiscal, con ingresos por US$193.737 millones. La mayor parte provino del negocio de computación, aunque el área de redes registró un crecimiento destacado de 142 %.
En computación sobresalen las plataformas Blackwell y Blackwell Ultra, mientras que en redes destacan soluciones como NVLink, Spectrum-X e InfiniBand. Huang afirmó que “Grace Blackwell con NVLink es el rey de la inferencia hoy en día —ofrece un costo por token inferior en un orden de magnitud— y Vera Rubin ampliará ese liderazgo aún más”.
Trimestre récord y crecimiento en bolsa
En el cuarto trimestre, la compañía obtuvo ganancias por US$42.960 millones, un incremento de 94 % frente al mismo periodo del año anterior. Los ingresos alcanzaron US$68.127 millones, 73 % más interanual y un máximo histórico para la firma.
En ese lapso, los centros de datos generaron US$62.314 millones, con un crecimiento de 75 %. La cifra multiplica por 13 el nivel reportado cuando surgió ChatGPT en 2022, desarrollado por OpenAI.
Este desempeño, de acuerdo con Juan Pablo Vieira, CEO y head trader de JP Tactical Trading, llevó a las acciones a cotizarte por encima de US$200 por cada título.
Para el analista, estos resultados están “muy por encima de las expectativas del mercado, en lo que muchos interpretan no solo como un “beat” sino como una señal de que la revolución de la inteligencia artificial sigue acelerándose; la fuerte demanda por sus nuevos chips Blackwell y H200 confirma que el gasto en infraestructura de centros de datos se mantiene en máximos, consolidando a la compañía como el principal motor del sector tecnológico y un catalizador clave para el apetito por riesgo en Wall Street”.