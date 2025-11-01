En octubre se vendieron en promedio 133 motos por hora en Colombia: Bajaj, AKT y Suzuki tienen la mitad del mercado

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco publicaron el informe de registros de motocicletas nuevas en el país durante el mes de octubre de 2025.
El informe destaca que en el décimo mes del año se registraron 98.789 motocicletas nuevas en Colombia, cifra que representa un crecimiento del 33,02 % en comparación con octubre del año 2024, aunque con un descenso de 3,93 % frente a septiembre de este año.
Al ver el comportamiento acumulado entre enero y octubre, se mantiene una tendencia positiva, pues la variación es de 36,50 %, si se compara con igual periodo del año anterior.
Al desglosar el desempeño solamente de octubre, en promedio se vendieron diariamente 3.169 motocicletas y 133 cada hora en el país.
Ventas de motos por regiones: Sabaneta lideró
Según el informe, hay una concentración en tres departamentos: Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, los cuales, en su conjunto, representaron el 44,12 % del total del mercado de motocicletas del territorio nacional.
A su vez, el top tres de municipios con más registros de motocicletas nuevas durante octubre de 2025 está liderado por Sabaneta (Antioquia), donde se registraron 6.740 unidades y una participación de 6,82 %, seguido de Funza (Cundinamarca), con 5.746 motos vendidas y una participación de 5,82 %, y en tercer lugar El Cerrito (en el Valle del Cauca): con 4.412 matrículas (4,47 % de participación).
Al revisar el cilindraje de motocicletas vendidas en este periodo, la tendencia de compra se orientó al segmento entre 101 centímetros cúbicos y 125 centímetros cúbicos, que concentraron 48,65 % del total; seguido por el segmento entre los 151 centímetros cúbicos y 200 centímetros cúbicos (25,52 %)
Las marcas y modelos de motos que más se vendieron
La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco reportó que las marcas Bajaj, AKT y Suzuki lideraron el ranking de marcas más registradas en el país durante el mes de octubre de 2025, y entre la tres sumaron 47,8 % del mercado.
Además, la marca Hero es la que más crece dentro del Top 10 si se compara octubre de este año con 2024, ya que tuvo una variación de 113,14 %.
El top tres de modelos de motocicletas con más registros en Colombia en octubre de 2025 fueron: AK125NKD EIII de AKT, con 7.107 unidades, CT100 ES Spoke de Bajaj, con un total de 3.981 matrículas, junto con GPD155-A (NMAX155) de Yamaha, que tuvo 3.775 ventas.