Odinsa confirma nueva plataforma de inversión en infraestructura hídrica: así será la operación

Odinsa, empresa de concesiones de Grupo Argos, anunció la creación de Odinsa Aguas, plataforma de inversión en infraestructura hídrica que complementa sus operaciones en vías y aeropuertos.
Según explicó la compañía, la incursión en este sector hace parte de la estrategia de diversificación y crecimiento de la compañía, buscando replicar su ya consolidado modelo concesional, hacia el sector hídrico.
Asimismo, informó que la plataforma se enfocará en dos frentes principales: tratamiento y reúso de aguas residuales, con el objetivo de reducir la presión sobre fuentes naturales; y desalación de agua, para sectores como minería e industria, especialmente en regiones con alto estrés hídrico.
Más detalles de Odinsa Aguas
Odinsa Aguas hace parte de la estrategia de crecimiento y diversificación con que la compañía busca crecer en sectores con alto potencial.
En el mediano plazo, la compañía prevé destinar más de US$300 millones a proyectos países de Latinoamérica como México, Chile, Perú y Colombia, así como en otras regiones, en mercados con alta demanda de infraestructura hídrica y un entorno favorable para la inversión a largo plazo.
“Con Odinsa Aguas, materializamos nuestra estrategia de crecimiento sostenible, ingresando a un nuevo sector en el que desplegaremos nuestro modelo de gobierno corporativo, experiencia en modelos concesionales y capacidades técnicas, legales y financieras”, dijo Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.
Por otra parte, indicó que la incursión de Odinsa en el negocio de sistemas de tratamiento de aguas residuales y desalación representa una respuesta “concreta y decidida” frente a uno de los mayores desafíos de este tiempo: el cambio climático. En un contexto global donde sus efectos son cada vez más visibles, como el estrés hídrico, la alteración de ecosistemas y la presión sobre fuentes de agua dulce.
El negocio se apalancará en la experiencia de Odinsa en concesiones de largo plazo, con capacidad comprobada para estructurar, operar y mantener activos complejos. Su respaldo técnico se complementará con la integración de empresas especializadas en tratamiento de aguas residuales y desalación, permitiéndole contar con experiencia operativa desde el inicio.
Como un primer paso para la creación de Odinsa Aguas, la compañía anunció la firma de un contrato de compraventa de acciones con EPM Capital México y EPM Latam, dos filiales del Grupo EPM, para la adquisición de la compañía mexicana Tecnología Intercontinental S.A.P.I. (Ticsa), empresa con más de 40 años de experiencia en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras.
El valor de la transacción (Equity Value) alcanzaría hasta los MXN $1.598 millones (cerca de $335.000 millones a la tasa de cambio actual), con un valor de empresa de MXN $2.905 millones (cerca de $609.000 millones).
Para la adquisición, Odinsa participó en un proceso de venta internacional, tradicional en este tipo de operaciones, liderado por una banca de inversión mexicana. La selección y análisis para la compra se enmarcaron en un proceso estructurado, liderado por el equipo de Odinsa con el acompañamiento de firmas externas especializadas en banca de inversión, estructuración legal y evaluación técnica.
En los próximos meses, Odinsa y las dos filiales del Grupo EPM trabajarán en el cumplimiento de las condiciones precedentes para el cierre y perfeccionamiento de la transacción.
—