Odinsa simplifica su estructura directiva en América Latina para ser más eficiente y generar valor

Odinsa, la empresa de concesiones del Grupo Argos, anunció hoy una reestructuración integral de su equipo directivo en Latinoamérica con el fin de profundizar su agenda de simplificación y eficiencia operativa.
Estos ajustes buscan fortalecer la capacidad de ejecución de la compañía, impulsar un crecimiento rentable y asegurar el cumplimiento de su deber fiduciario con los accionistas, según la comunicación divulgada por la compañía.
La nueva estrategia organizacional implica la integración de diversas áreas y la redistribución de responsabilidades clave. En detalle, una de las posiciones directivas de la firma será reemplazada y otras tres serán absorbidas por equipos internos, creando “una organización más ágil y enfocada”.
Así, la Vicepresidencia Financiera, bajo el liderazgo de Pablo Arroyave, consolidará además las funciones Administrativas y de Desarrollo de Negocios, lo que incluye la gestión de la vertical de Odinsa Aguas, la plataforma de gestión de infraestructura hídrica de la firma.
Por otro lado, Gustavo Ordóñez, actual director ejecutivo de Odinsa Vías, asumirá además la responsabilidad de la vertical de Aeropuertos, donde se gestionan los activos de las concesiones de las terminales aéreas, unificando la gestión de ambas plataformas operativas en una sola estructura.
Finalmente, Juliana Matallana fue designada como la nueva vicepresidenta de Asuntos Legales e Institucionales.
En consecuencia, la compañía informó que Carlos Mario Alzate, Eduardo Bettin, Jorge Londoño y Andrés Ortega dejarán sus cargos el próximo 30 de abril y agradeció su contribución estratégica y su papel en el fortalecimiento institucional y el desarrollo de las plataformas de la organización durante los últimos años.
Perfiles de los directivos al frente de la nueva etapa
En su comunicado, Odinsa destacó que para liderar este proceso de transformación cuenta con ejecutivos de amplia trayectoria dentro del Grupo Empresarial Argos.
Pablo Arroyave, vicepresidente Financiero desde 2016, es ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y cuenta con un MBA de la Universidad de Nueva York.
Con 20 años de experiencia en la holding de infraestructura, ha ocupado cargos como director de Fusiones y Adquisiciones en el Grupo Argos y gerente de Relación con Inversionistas en Cementos Argos. Además, según la firma, ha sido pieza clave en hitos como el cierre financiero de la segunda fase del Túnel de Oriente.
El ahora director de Vías y Aeropuertos, Gustavo Ordóñez, es ingeniero civil de la Universidad Javeriana y especialista en finanzas corporativas del CESA. Hace 14 años está vinculado a Odinsa, donde ha destacado por su conocimiento técnico y operativo en la estructuración de concesiones regionales.
Además, ha liderado juntas directivas de activos estratégicos como Autopistas del Café, Malla Vial del Meta, Túnel Aburrá Oriente y Conexión Pacífico 2.
Finalmente, Juliana Matallana, quien pasa a ser vicepresidenta de Asuntos Legales e Institucionales, es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en derecho de los negocios y derecho minero-energético por la Universidad Externado, y magíster en economía aplicada de EAFIT.
La directiva tiene dos décadas de experiencia en derecho comercial, contractual y societario. Su trayectoria incluye logros en procesos de fusiones, adquisiciones y financiaciones, tanto en el ámbito nacional como internacional.
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