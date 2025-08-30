Septiembre es, desde 1969, el mes en el que los colombianos celebran el Amor y la Amistad, una fecha que se ha convertido en motor de la industria hotelera y turística.
De acuerdo con la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), esta temporada incrementa en promedio 20 % los ingresos del sector frente a meses regulares, impulsando también la gastronomía y el turismo de experiencias.
En este contexto, Wyndham Hotels & Resorts, la mayor compañía de franquicias hoteleras del mundo, refuerza su oferta en Colombia con planes y paquetes diseñados para parejas y grupos de amigos.
Con presencia en seis hoteles en las principales capitales y destinos de playa, Wyndham se suma a la celebración con experiencias temáticas que van desde cenas románticas y planes todo incluido, hasta pasadías y escapadas con servicios adicionales como spas, masajes en pareja y actividades al aire libre.
Esta es la oferta para Amor y Amistad
- La Quinta by Wyndham Medellín: Promueve un fin de semana romántico por $480.000 más impuestos, que incluye botella de vino, decoración en la habitación, fresas con chocolate, desayuno y cena especial. Además, ofrece la promoción “días de sol” por $109.900 por persona, con acceso a la zona húmeda y almuerzo incluido.
- Wyndham Garden Barranquilla: Bajo el lema “el amor en todas sus formas”, el hotel lanza diversos planes desde $280.000 COP. Entre ellos, el “Plan Enamorados” con habitación decorada y vino; el “Plan Sensual” con kit de aceites íntimos y botella de vino; y el “Plan Para Consentir” con estadía y masaje en pareja. Además, el restaurante Rukutu ofrecerá un menú de tres tiempos inspirado en el Caribe colombiano.
- Howard Johnson Barranquilla: Presenta el plan “momentos que enamoran, recuerdos que perduran” con suite ejecutiva, decoración romántica, baño espumoso y desayuno en la habitación. Además, el 20 de septiembre se celebrará el evento “Amor sin límites”, una noche con estaciones de comida, postres, cócteles ilimitados y DJ en vivo por $110.000 por persona.
- Wyndham Santa Marta Aluna Beach: Durante los fines de semana de septiembre, ofrecerá el plan “Noche Romántica Aluna” por $545.000 impuestos incluidos. Incluye alojamiento en habitación superior, tabla de quesos, vino, fresas achocolatadas, desayuno y acceso a las instalaciones del hotel.
- Wyndham Bogotá: Propone una experiencia completa que incluye alojamiento, desayuno buffet, decoración especial, cena de tres tiempos, fresas achocolatadas, botella de vino y parqueadero cubierto por $584.000 impuestos incluidos. Disponible del 1 al 30 de septiembre de 2025.
Con estas iniciativas, Wyndham Hotels & Resorts busca aprovechar el auge del turismo romántico en Colombia y convertir el mes del Amor y la Amistad en una oportunidad para crear recuerdos memorables entre parejas y amigos.