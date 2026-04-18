Ingresos de Olímpica llegaron a $6,9 billones en 2025: estas fueron sus iniciativas

Olímpica reportó en 2025 un crecimiento de 26,6 % en su utilidad neta, mientras que sus ingresos operacionales llegaron a $6,9 billones.
Por otra parte, mejoró sus indicadores de rentabilidad, con un margen Ebitda de 7,16 % y margen operacional de 3,74 %.
En las iniciativas, la compañía profundizó su estrategia de valor al consumidor con más de 900 referencias bajo su programa de “Precios Rojos”. Al tiempo, avanzó en el desarrollo de marcas propias con el lanzamiento de 186 nuevos productos en categorías clave, incluyendo alimentos, cuidado personal y hogar, así como su primera colección textil 100 % nacional.
“En un entorno exigente, nuestro foco ha sido ofrecer un amplio y diferenciado portafolio de productos perecederos, mejores precios, potenciar nuestras marcas propias y operar con mayor eficiencia. Esa disciplina nos permite crecer, invertir en tecnología y seguir optimizando la experiencia de compra de nuestros clientes, incluso en un mercado con presión sobre los márgenes”, señaló José Manuel Carbonell, presidente de Olímpica.
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Cabe resaltar que Olímpica cerró 2025 con 412 tiendas tras la apertura de cinco puntos de venta, alcanzando un área comercial de más de 440.000 m².
Y, en línea con la transformación del retail hacia modelos más ágiles y automatizados, la compañía continuó con su modernización tecnológica con la instalación de cajas de autopago, modernización de sistemas POS y fortalecimiento de su cadena de suministro.
En sostenibilidad, la empresa obtuvo el sello ESG Verified Oro de Icontec, y destaca además que el 92 % de sus compras se realizaron a proveedores nacionales.
Por otra línea, la energética, Olímpica se posiciona como uno de los retailers con mayor adopción de energía solar en Colombia, con 180 sistemas fotovoltaicos en operación.
Finalmente, en alianza con Abaco, la compañía recuperó y donó cerca de 427 toneladas de alimentos, beneficiando a más de 1,2 millones de personas en 24 municipios, incluidos territorios como el Chocó y La Guajira.
Adicionalmente, recibió reconocimientos de UNICEF por más de una década de trabajo conjunto en nutrición infantil y el Premio AVA de la Cámara de Comercio de Barranquilla en la categoría de Producción Responsable.