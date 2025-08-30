Olmedo López será testigo en investigación por corrupción en la UNGRD: tendrá principio de oportunidad

Un juez penal de control de garantías de Bogotá legalizó el principio de oportunidad suscrito por la Fiscalía General de la Nación con el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez.
Con esta decisión, López adquirió los compromisos de servir de testigo de cargo contra otros involucrados en la defraudación a la entidad y expresar públicamente su arrepentimiento y garantía de no repetición en conductas delictivas, dice un comunicado de la Fiscalía.
Dijo el ente investigador que, ante su decisión de colaborar con la macroinvestigación que sigue “por el entramado de corrupción en la UNGRD, se suspende parcialmente la acción penal contra López Martínez”.
Lo anterior, en relación con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso. La suspensión se hará durante el término de un año con posibilidad de prórroga.
¿Qué más dijo la Fiscalía sobre el proceso?
Para la entidad, en el curso del proceso se conoció que el exdirector de la UNGRD, en ejercicio de su cargo y como ordenador del gasto en la entidad, direccionó contratos de mitigación y atención en emergencias en varios departamentos, entre marzo del 2023 y febrero de 2024.
Esto, con el propósito de beneficiar a contratistas específicos, congresistas y otros funcionarios.
Por estos hechos, Olmedo López aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación.
Vale recordar que en julio de este año, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra varios exfuncionarios por presuntas irregularidades en un convenio interinstitucional que tenía como propósito la compra de terrenos destinados a familias damnificadas, pero que habría derivado en posibles desvíos de recursos públicos.
Entre los investigados se encuentran Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), y César Augusto Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).