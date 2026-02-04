Tras OPA de Movistar, comenzaron cambios en la compañía: su presidente y CEO dejará el cargo

A solo minutos del cierre de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) en la que Millicom se quedó con la participación accionaria de Telefónica en Movistar Colombia, Valora Analitik pudo confirmar que vendrán los primeros cambios ejecutivos.
Puntualmente, Fabián Hernández, quien desde 2018 era el presidente y CEO de Telefónica Movistar Colombia, dejará su cargo, como parte de los movimientos que se darán para la consolidación de un único operador entre Tigo y Movistar, ambas bajo el control de Millicom.
Según pudo conocer este medio, el cambio no será inmediato, sino que vendrá un proceso de transición y empalme, tal como pasará con la integración de las dos compañías.
Resultado de la OPA por Movistar en Colombia
De acuerdo con lo informado por la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), las aceptaciones se dieron por 2.301.779.819 acciones, que equivalen al 67,5 % de los títulos en circulación de Colombia Telecomunicaciones.
Si se tiene en cuenta que Millicom ofreció comprar cada acción a US$0,0932, con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de este miércoles, que es de $3.622, Millicom habría destinado aproximadamente $777.012 millones en esta oferta ($337,5 por acción).
Hay que decir que para efectos de calcular el precio por acción en pesos, se usa la TRM publicada y certificada por la SFC vigente en la fecha de adjudicación, según el aviso de oferta de la OPA.
Vale recordar que la empresa española Telefónica, a través de sus filiales en Colombia poseía el 67,49 % de las acciones de TelCol.
El porcentaje restante buscado en la OPA estaba en manos de una serie de inversionistas minoritarios entre los que se puede destacar RTVC, el Área Metropolitana de Bucaramanga, el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de esa misma ciudad, Teveandina y Central de Inversiones (CISA). En su conjunto, estos inversionistas no llegan a 1 % de las acciones.