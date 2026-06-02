Colombiano Brian Narváez es el nuevo country president de AstraZeneca para el Clúster Andino

AstraZeneca anunció el nombramiento del colombiano Brian Narváez como nuevo country president para el Clúster Andino, el cual está conformado por los mercados de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela.
Según indicó la compañía, desde esta posición Narváez tendrá el liderazgo de la estrategia de la compañía en la región, impulsando iniciativas para fortalecer la innovación científica, la equidad en salud y la colaboración con los diferentes actores del ecosistema sanitario.
Narváez cuenta con más de 15 años de experiencia internacional en las industrias farmacéutica, tecnológica y de consumo. Antes de asumir este rol, se desempeñó en Estados Unidos liderando estrategias para el área respiratoria de AstraZeneca, además de ocupar diversas posiciones de liderazgo en áreas de estrategia, acceso al mercado y desarrollo de negocio.
Tras conocerse su nombramiento, Narváez destacó que «es un honor asumir este nuevo reto en una región con un enorme potencial para transformar la salud a través de la innovación”, y aseguró que trabajará para “contribuir al fortalecimiento de sistemas de salud más resilientes y sostenibles».
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Rol de AstraZeneca
La firma multinacional indicó que con este nombramiento reafirma su compromiso con la región Andina y con la generación de soluciones que contribuyan a mejorar la vida de los pacientes.
Además, le apuesta al fortalecimiento de los sistemas de salud y “promover un futuro más saludable para las personas y las comunidades”, dice un comunicado.
AstraZeneca es una compañía biofarmacéutica global basada en la ciencia, enfocada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores para algunas de las enfermedades más complejas del mundo.
La compañía trabaja en áreas como oncología, enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, respiratorias e inmunológicas, así como enfermedades raras.
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