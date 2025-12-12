La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) comunicó que ya volvió a estabilizarse la operación en el Aeropuerto de Barranquilla, luego de presentarse una contingencia en la mañana de este 12 de diciembre.
La noticia fue confirmada por la misma ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien hizo un llamado a los usuarios a verificar los itinerarios con las empresas aéreas.
En contexto, según un reporte de la Aeronáutica Civil, un avión de carga de la aerolínea Aerosucre presentó una falla en el tren de aterrizaje izquierdo mientras regresaba al aeropuerto. Durante la maniobra de aterrizaje de emergencia, la aeronave colapsó parte del tren y quedó detenida sobre la pista principal.
Tras el incidente, el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, que sirve a la capital del Atlántico, comunicó el freno temporalmente sus operaciones este 12 de diciembre de 2025.
Los planes de las aerolíneas
Desde tempranas horas de este viernes, las empresas aéreas comunicaron a los usuarios que se vieron afectados las medidas a implementar.
“Una vez Avianca conoció la situación activó un plan de protección para sus clientes, en el que se incluye un cambio de vuelo de forma gratuita para quienes tengan reservas programadas desde y hacia Barranquilla hoy”, dijo la compañía en un comunicado.
Asimismo, ofreció la reubicación vía Cartagena o Santa Marta a pasajeros que tengan vuelos desde y hacia Barranquilla.
“Vale la pena indicar que este proceso dependerá de la disponibilidad de vuelos y sillas, así como de la capacidad que tengan estos aeropuertos para recibir mayor operación”, aclaró.
Latam Airlines por su parte, activó flexibilidades comerciales para los pasajeros afectados incluyendo sin multa cambio de fecha o de vuelo, sujeto a disponibilidad en la misma cabina, hasta 7 días desde la fecha original sin costos adicionales.
Cambio de origen o destino desde aeropuertos cercanos como Cartagena o Santa Marta sin penalidades ni diferencia tarifaria.
“Adicionalmente se creó un vuelo ida y regreso Bogotá–Cartagena para que las personas con vuelos afectados hacia/desde Barranquilla puedan optar por esta alternativa sin costo mientras el aeropuerto permanezca cerrado”.