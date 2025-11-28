Operador móvil, recién llegado a Colombia, lanzó promoción de planes a $11.450

Swift Móvil, operador que completa su primer año de presencia en el mercado colombiano, anunció el lanzamiento de una campaña comercial especial para la temporada de Black Friday. Con esta iniciativa, la compañía busca ampliar su alcance entre los usuarios interesados en alternativas de telefonía móvil con precios accesibles y condiciones claras. La estrategia se enmarca en un periodo en el que la demanda de servicios y productos incrementa por la proximidad de las compras de fin de año, lo que impulsa a las empresas del sector a fortalecer su oferta y competir por la atención del público.
La compañía informó que las promociones estarán disponibles del 28 de noviembre al 1 de diciembre, fechas que coinciden con uno de los eventos comerciales más relevantes del calendario. Durante este lapso, Swift Móvil ofrecerá descuentos en algunos de sus planes con el propósito de facilitar el acceso a servicios móviles y atraer a usuarios que evalúan cambiar de operador o ajustar su plan actual. La empresa aseguró que esta campaña responde a un análisis del comportamiento reciente del consumidor, que se ha vuelto más exigente al comparar precios, beneficios y disponibilidad de servicios antes de tomar una decisión.
Entre los planes incluidos en la iniciativa se destacan dos de los productos con mayor demanda dentro del portafolio de la compañía. El primero es el Plan Libre, que tendrá un valor especial de $14.950 durante los días de vigencia de la campaña. Este plan se ha posicionado como una opción para quienes buscan un servicio funcional sin requisitos adicionales ni procesos extensos. El segundo es el Plan Promo 30, que se ofrecerá por $11.450 pesos y está orientado a usuarios interesados en una alternativa económica que cubra necesidades básicas de comunicación. Según la empresa, estas tarifas temporales representan el núcleo de la estrategia, pues permiten acercar los servicios a un público más amplio y, al mismo tiempo, generan un incentivo para que nuevos usuarios consideren la oferta de la marca.
Proyecciones de crecimiento de Swift Móvil
Swift Móvil resaltó que esta reducción de precios no afecta la calidad del servicio. La empresa explicó que su estrategia está enfocada en fortalecer la competitividad y construir una relación estable con los usuarios, basada en claridad y sencillez. En este sentido, la compañía ha reiterado su intención de evitar trámites complejos, cobros adicionales o condiciones que dificulten la experiencia del cliente. Su objetivo es ofrecer una alternativa que responda a las necesidades actuales del mercado, caracterizado por consumidores que buscan información precisa, costos controlados y planes fáciles de entender.
El operador también añadió que esta campaña forma parte de su plan de expansión, que incluye mejoras continuas en sus procesos, atención al usuario y estructura operativa. Aunque Swift Móvil lleva poco tiempo en el país, ha señalado que su crecimiento reciente demuestra que existe un interés creciente por opciones de telefonía móvil con enfoque en transparencia y simplicidad.