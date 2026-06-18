Opinión | La cumbre del envejecimiento: por qué las ciudades deben competir por ser «amigables con la longevidad»

Por: Oswaldo Restrepo
Durante el último siglo, las metrópolis modernas fueron diseñadas bajo una lógica estrictamente industrial: acelerar el flujo de la fuerza laboral joven y productiva. El éxito de la planificación urbana se medía por la velocidad de los sistemas de tránsito masivo, la densidad de los distritos financieros y la construcción de infraestructura vertical para albergar a familias nucleares. Este diseño, centrado en el trabajador activo tradicional, está chocando de frente con la transición demográfica.
Hoy, ante el envejecimiento acelerado de la población global, la competitividad de las ciudades ya no se definirá únicamente por su capacidad para atraer tecnología o manufactura. La nueva frontera de la rivalidad geopolítica y económica local está en convertirse en un imán para la Economía plateada. Atraer a nómadas digitales senior, capturar el turismo médico de alta complejidad y acoger eventos globales de gerosciencia requiere una adaptación urbana y logística profunda. Las ciudades que no se transformen en ecosistemas “amigables con la longevidad» quedarán económicamente rezagadas.
El dividendo urbano plateado: más allá de la accesibilidad básica
Para los alcaldes, planificadores urbanos y desarrolladores inmobiliarios, la población senior ya no puede ser vista a través del lente del asistencialismo público. Este segmento ostenta el mayor patrimonio neto acumulado y dispone de tiempo libre desestacionalizado. Un «nómada digital senior» o un jubilado extranjero de alto valor no busca simplemente un clima agradable; busca una infraestructura que amplifique su expectativa de vida saludable.
El impacto económico de este flujo es masivo. A diferencia del turismo joven de bajo presupuesto, el consumidor Silver internacional gasta hasta tres veces más por estadía, demanda servicios médicos y de bienestar de alta complejidad, y dinamiza el sector de la vivienda compartida y los alquileres de corta estadía (coliving y short-term rentals). Una ciudad que adapte su matriz urbana para este perfil no solo captura divisas; eleva el estándar de toda su cadena de servicios locales, desde la gastronomía funcional hasta la telemedicina.
II. Infraestructura de precisión: rediseñar para la vitalidad colectiva
Ser una ciudad amigable con las personas mayores exige superar el concepto básico de las rampas de acceso y los semáforos peatonales lentos. La adaptación requiere integrar tres pilares logísticos:
Movilidad activa y de micro-tránsito: Sistemas de transporte público multimodal con plataformas a nivel, iluminación inteligente que reduzca la fatiga visual nocturna y flotas de micro-movilidad adaptada para adultos mayores que promuevan el ejercicio cardiovascular moderado sin riesgo de caídas.
Distritos de salud y longevidad: Nodos urbanos que integren centros médicos de primer nivel con parques biofílicos, centros de entrenamiento de fuerza dirigidos y laboratorios portátiles descentralizados. La salud debe estar descentralizada y al alcance de una caminata de 15 minutos (el concepto de la «Ciudad de 15 minutos» adaptado a la longevidad).
Conectividad digital: Espacios públicos dotados de internet de alta velocidad que permitan la integración de dispositivos vestibles con las redes de emergencia locales. Una ciudad inteligente es aquella donde un algoritmo puede detectar una arritmia cardíaca en un ciudadano que camina por un parque y enviar asistencia predictiva antes de que ocurra un colapso.
El reto logístico y de real estate en Colombia
Ciudades colombianas como Medellín, el eje cafetero o el suroeste antioqueño tienen una oportunidad de oro para liderar esta competencia en América Latina debido a sus ventajas climáticas y su reputación médica. Sin embargo, persisten rigideces severas. La oferta inmobiliaria tradicional sigue construyendo apartamentos familiares con pasillos estrechos, baños sin especificaciones de seguridad y nula integración con servicios de salud preventiva.
Este reto ya lo hemos iniciado, con el movimiento Vive+ y Mejor, que promueve la dignidad de las personas mayores, integra longevidad y movimiento plateado, con eventos para la ciudadanía con asistencias superiores a 3000 personas.
El sector privado, en alianza con los gobiernos locales, debe acelerar el desarrollo de proyectos residenciales conceptualizados desde la gerosciencia. Esto implica flexibilizar los planes de ordenamiento territorial (POT) para permitir el desarrollo de ecosistemas híbridos de vivienda compartida (coliving) que no aíslen al adulto mayor en la periferia, sino que lo integren en el corazón cultural y económico de las urbes, fomentando la mentoría intergeneracional y previniendo la soledad no deseada, que es un acelerador biológico del declive cognitivo.
Conclusión: La ciudad como ecosistema de longevidad
La cumbre del envejecimiento urbano no es una crisis que deba ser administrada; es la mayor oportunidad de renovación que las ciudades han tenido en su historia. Las metrópolis que triunfen en las próximas décadas serán aquellas que dejen de tratar a los adultos mayores como una población frágil que debe ser aislada y empiecen a tratarlos como el motor de una nueva economía del conocimiento, el ocio con propósito y la innovación biológica.
Transformar nuestras calles, normativas de construcción y servicios públicos para que un ciudadano de 80 años pueda caminar, trabajar, aprender y sanar con total autonomía es el mejor indicador de una sociedad próspera. Al final del día, una ciudad diseñada para la longevidad activa no es solo una ciudad más amable para los mayores de 60 años; es una urbe infinitamente más habitable, segura y humana para todos.
Una pregunta para los que planifican las cuidades, si el éxito macroeconómico de su ciudad en la próxima década dependerá de su capacidad para atraer al capital y al talento que busca optimizar su salud y longevidad, ¿qué tan preparada está la infraestructura vial, inmobiliaria y tecnológica de su municipio para competir contra las grandes oportunidades amigable scon los mayores del mundo?