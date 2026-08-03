Honor renovó su identidad de marca y refuerza apuesta por dispositivos con inteligencia artificial

La compañía china de tecnología Honor presentó una nueva identidad de marca con la que busca reforzar su transición de fabricante de teléfonos inteligentes hacia un ecosistema de dispositivos impulsados por inteligencia artificial IA.
La renovación, denominada «Dare to Be», hace parte de la estrategia de la compañía para fortalecer el desarrollo de tecnologías basadas en IA e integrarlas en su portafolio de dispositivos.
Como parte de esta evolución, Honor destacó desarrollos como Agentic OS, un sistema operativo basado en agentes de inteligencia artificial; AiMAGE, su plataforma de fotografía computacional; y Robot Phone, uno de los proyectos tecnológicos mencionados dentro de su estrategia de expansión.
Jorge Forero, director de Marketing, Comunicaciones y Relaciones Públicas de Honor Colombia, aseguró que el cambio busca reflejar la evolución tecnológica de la compañía.
«Esta renovación no es un simple cambio de imagen; es la consecuencia natural de años empujando los límites de la tecnología. Hoy Honor no solo se adapta a la era de la IA, la está definiendo con un mundo donde la inteligencia artificial y el potencial humano finalmente se conectan de forma orgánica», agregó.
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Honor destacó crecimiento de ventas en 2026
La presentación de la nueva identidad coincide con un periodo de crecimiento para la compañía. De acuerdo con cifras de Counterpoint Research citadas por Honor, la empresa registró un aumento del 25 % en ventas durante el primer trimestre de 2026.
Según la compañía, este resultado acompaña su estrategia de expansión internacional y el fortalecimiento de su apuesta por tecnologías basadas en inteligencia artificial.
Forero señaló que la nueva identidad también responde a la forma en que los consumidores utilizan la tecnología y destacó que su nuevo enfoque “es la estrategia corporativa con la que respondemos a la acelerada adopción de IA en la región. Las nuevas generaciones ya no buscan especificaciones aisladas, sino experiencias inteligentes e interconectadas».
Con esta renovación, Honor indicó que busca consolidar su estrategia enfocada en el desarrollo de un ecosistema de dispositivos con inteligencia artificial y continuar ampliando esta tecnología dentro de su oferta de productos.