Durante el primer semestre del 2026, Argos utilizó más de 18.300 toneladas de residuos para la generación de energía en su planta en Cartagena. Esta carga es equivalente a cerca de 1.800 volquetas de 10 toneladas.
Según informó la compañía, entre los materiales procesados se encuentran biomasa, combustible derivado de residuos, residuos impregnados con hidrocarburos y llantas fuera de uso. En conjunto, estos permitieron alcanzar una sustitución acumulada de combustibles alternativos cercana al 11,3 %, lo que es igual a un crecimiento del 43 % respecto al mismo mes del año anterior.
Este proceso, conocido técnicamente como coprocesamiento, tuvo en marzo su mejor resultado mensual del semestre, con cerca de 4.400 toneladas de residuos procesados y una sustitución de combustibles alternativos de 15 %.
Alberto Carlos Riobó, gerente de la Planta Cartagena de Argos, destacó que detrás de estos resultados hay un trabajo constante por encontrar nuevas formas de hacer más sostenible la operación.
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“En Planta Cartagena estamos dando un nuevo uso a residuos dentro del proceso cementero, reduciendo el consumo de combustibles fósiles y aportando a las metas de cambio climático de la compañía. Este avance demuestra que, desde la operación diaria, la industria puede contribuir a soluciones ambientales concretas”, indicó.
La aceleración en el uso de combustibles alternos se traduce en la práctica en que residuos que no pueden reincorporarse a otros ciclos productivos se convierten en una opción energética segura y controlada para los hornos cementeros.
Lo anterior, además, da paso a que se reduzca el uso de combustibles fósiles y se aporte a la economía circular, evitando al mismo tiempo la disposición en rellenos sanitarios de algunas de las corrientes empleadas.
“El reto ahora es sostener este avance y seguir ampliando las fuentes de suministro que permitan incrementar el uso de combustibles alternativos en el mediano plazo, bajo condiciones seguras y controladas”, resaltó la compañía.
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