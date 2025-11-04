Orlando Fajardo, exfuncionario del Gobierno Duque, fue nombrado vicepresidente financiero de Icetex

A través de un comunicado oficial, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció el nombramiento del economista Jair Orlando Fajardo Fajardo como nuevo vicepresidente Financiero de la entidad.
Fajardo cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. Se desempeñó como director de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), cargo al que fue designado en julio de 2021 durante el Gobierno de Iván Duque. Su experiencia incluye la dirección y participación en procesos administrativos y financieros en diferentes entidades estatales, lo que le ha permitido consolidar una formación técnica en materia de planeación, ejecución presupuestal y control de recursos públicos.
En su nuevo rol, el vicepresidente Financiero tendrá a su cargo la definición de políticas presupuestales, la supervisión de los recursos institucionales y la coordinación con las áreas operativas del Icetex, con el propósito de garantizar la sostenibilidad económica de los programas de crédito educativo, becas y asistencia estudiantil. Además, deberá liderar estrategias que promuevan la eficiencia del gasto, la transparencia en la administración financiera y el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes.