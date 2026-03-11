Noticias económicas importantes Noticias políticas

Oviedo confirma ofrecimiento de vicepresidencia de Paloma Valencia; decisión se conocerá el viernes

Aún no se sella un acuerdo entre Paloma y Oviedo, la decisión se concretará el viernes.

Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial por la Gran Consulta por Colombia
Juan Daniel Oviedo. Foto: Valora Analitik

Juan Daniel Oviedo confirmó que recibió un ofrecimiento formal para ser fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia en la carrera presidencial de 2026, aunque aclaró que la decisión final aún no está tomada.

Según explicó Oviedo, tras las consultas interpartidistas del 8 de marzo —en las que Valencia se impuso en la Gran Consulta por Colombia— se han venido adelantando conversaciones para evaluar una eventual fórmula conjunta. En ese proceso, dijo, la candidata le planteó formalmente la posibilidad de acompañarla en la vicepresidencia.

Sin embargo, el economista señaló que la decisión definitiva dependerá de la candidata presidencial, quien estaría evaluando distintas opciones antes de la inscripción oficial de la fórmula.

De acuerdo con Oviedo, Valencia escogerá a su compañero o compañera de fórmula antes del viernes, cuando se prevé que formalice su candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

