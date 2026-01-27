Pablo Fajardo sería el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Pablo Yesid Fajardo Benítez fue postulado para ejercer la presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
En la página de aspirantes de la Presidencia de la República se informó el hecho el mismo día en que el expresidente de la entidad, Orlando Velandia, anunció su renuncia por petición del Gobierno.
En la hoja de vida del funcionario, adjunta en la página mencionada, se señaló que cuenta con dos pregrados, uno en derecho y otro en administración pública, junto con posgrados en especialización en gerencia ambiental y en derecho.
Fajardo tiene experiencia en el sector público en la Agencia Nacional de Minería (ANM), donde ejerce un contrato en la dependencia del despacho de la presidencia de esa entidad.
También ha trabajado en el Ministerio de Minas y Energía como director técnico en la dirección de minería empresarial. A la vez, se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Representantes y en el despacho del secretario en la Gobernación de Cundinamarca.
Destacado: ANH modernizó control de la producción petrolera: ordenó sistemas de medición en línea y monitoreo en tiempo real
La mayor parte de la carrera de este funcionario ha sido en el sector público.
—