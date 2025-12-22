El deseo por alcanzar un ideal estético y la creciente confianza en los avances médicos han disparado las cifras de los procedimientos estéticos que, durante los últimos cuatro años, han crecido un 42,5 % en el mundo, de acuerdo con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps, por sus siglás en inglés). En Colombia, esta industria se ha convertido en un sector de exportación robusta y altamente tecnificado, posicionando al país en el puesto número ocho a nivel global en liposucciones y en el décimo lugar en aumento de senos.
Beatriz Hincapié, CEO de Mentoring Medic, una empresa de acompañamiento quirúrgico integral, afirma que la posición del país en este escalafón internacional responde a una combinación de talento médico, infraestructura de vanguardia, costos competitivos y una experiencia integral de alta calidad.
“Durante 2025, el sector registró un crecimiento de entre el 12 % y el 18 %, impulsado por pacientes provenientes de Estados Unidos, Europa y el Caribe, quienes encuentran aquí costos entre un 50 % y 70 % más bajos que en sus países, como también asesoría, logística, recuperación y seguimiento en un solo lugar. Los turistas internacionales representan entre el 70 % y el 80 % del mercado”, explica.
Según la experta, el futuro de la cirugía estética en Colombia será, ante todo, una experiencia humana de alto nivel; por ello, las tendencias que definirán el mercado el próximo año se centran en la naturalidad y la recuperación optimizada.
Tendencias en el estético
Asesoría y acompañamiento integral: para el 2026 se proyecta un crecimiento del sector de entre el 15 % y el 20 %, apoyado en los servicios personalizados y acompañamiento postoperatorio. Esta evolución responde a un perfil de paciente cada vez más informado que, aunque busca resultados estéticos de excelencia, prioriza protocolos postoperatorios que incluyan desde cámaras hiperbáricas hasta medicación de última generación para una reincorporación rápida a su cotidianidad.
“El paciente actual más que una cirugía, busca confianza, respaldo y experiencia, por ello el acompañamiento logístico y emocional que reciben los usuarios y su familia antes y después del procedimiento, seguirá siendo el principal impulsor de Colombia, y en especial de Medellín, como líder mundial en cirugía plástica”, añade la directiva de Mentoring Medic, empresa que trabaja bajo un modelo de asistencia integral, con asesoría personalizada, coordinación médica y un postoperatorio estructurado.
Uso de tecnologías menos traumáticas: el crecimiento de la lipoescultura de alta definición y las técnicas de lipotransferencia controlada (tanto en glúteos como en rostro) convivirán con el uso de tecnologías de vanguardia diseñadas para reducir el trauma quirúrgico, la inflamación y el dolor. El uso de equipos menos invasivos, protocolos anestésicos más seguros y terapias complementarias como drenaje linfático y cámaras hiperbáricas permiten reducir el sangrado, el dolor y los tiempos de recuperación, reforzando la tendencia hacia cirugías más seguras y con mejor acompañamiento postoperatorio.
Cirugías combinadas con protocolos de seguridad avanzados: las cirugías combinadas, como el ‘mommy makeover’, seguirán ganando terreno el próximo año, siempre que estén respaldadas por una planificación médica rigurosa y protocolos de seguridad de vanguardia. Este enfoque permite optimizar tiempos quirúrgicos y de recuperación, priorizando una evaluación integral del paciente, el control del riesgo y un seguimiento postoperatorio estructurado.
Según la directora de Mentoring Medic, la tendencia apunta a procedimientos bien programados, realizados bajo estándares clínicos estrictos, donde la seguridad y el acompañamiento son tan importantes como el resultado estético.