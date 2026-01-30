El pádel se convierte en negocio millonario en Colombia: ¿Cuánto cuesta montar una cancha?

El crecimiento del pádel en Colombia quedó respaldado por datos oficiales del Tercer Censo Nacional de Pádel, elaborado por el TAC (Team Asociación Colombiana de Pádel), organización que agrupa a clubes, operadores, inversionistas y actores del ecosistema del pádel en el país, y que se ha convertido en la principal fuente de información estructurada sobre este deporte en Colombia.
El censo reveló que, a cierre de 2025, el país cuenta con 687 pistas y 233 clubes activos, distribuidos en 51 ciudades, lo que confirma que la expansión del pádel ya no se limita a los grandes centros urbanos, sino que avanza hacia ciudades intermedias y nuevos mercados regionales.
Según el TAC, la inversión acumulada en infraestructura de pádel en Colombia supera los $151.000 millones, mientras que los ingresos proyectados para 2026 sobrepasan los $100.000 millones, impulsados por alquiler de canchas, academias, torneos y servicios complementarios.
Un dato que refleja la velocidad del crecimiento es que durante 2025 se construyó en promedio una pista de pádel cada dos días, un ritmo que incluso superó al de expansión de las principales cadenas de tiendas de conveniencia del país.
Además, el TAC anticipa un hito institucional para 2026 con la constitución oficial de la Federación Colombiana de Pádel y la conformación de la primera Selección Colombia de Pádel, un paso clave para la profesionalización del deporte y su consolidación como industria deportiva organizada en el país.
Este comportamiento ha llevado a inversionistas, empresarios y emprendedores a ver el pádel como una oportunidad de negocio clara. Ya no se trata únicamente de ofrecer un espacio de juego, sino de desarrollar proyectos que combinan deporte, entretenimiento, servicios complementarios y una experiencia social que fideliza usuarios y garantiza ingresos recurrentes.
¿Cuánto cuesta construir una cancha de pádel en Colombia?
Los costos para instalar una cancha reglamentaria dependen de factores como calidad de materiales, tipo de estructura (panorámica o estándar), ubicación, acabados y oferta adicional del complejo. Sin incluir el costo del terreno, construir una cancha funcional en Colombia puede costar entre $110 millones y US$130 millones, según cotizaciones del sector y planes de negocio de operadores actuales.
El presupuesto suele dividirse así: una cancha base con cimentación y estructura ronda entre $90 millones y 100 millones de pesos. Las estructuras metálicas reforzadas y los vidrios templados de seguridad pueden representar entre $35 millones y $45 millones adicionales dependiendo de la calidad y origen del material.
El sistema de iluminación LED especializada y césped sintético de alto rendimiento añade entre $8 millones y $15 millones. La mano de obra especializada para instalación, calibración y nivelación técnica suele ubicarse entre $8 millones y $12 millones. A esto se suman permisos, licencias y adecuaciones administrativas que pueden costar entre $2 millones y $7 millones.
Cuando se incluye la compra del terreno, especialmente en zonas urbanas premium o sectores de alto flujo deportivo y comercial, la inversión total puede elevarse hasta cerca de $600 millones o más si se trata de complejos multipista. En ese escenario, el proyecto deja de ser una inversión puntual y se convierte en una infraestructura deportiva de mayor escala, con potencial para cafeterías, tiendas deportivas, gimnasios complementarios, escuelas de formación o espacios corporativos para eventos.
En algunos casos, empresas especializadas ofrecen proyectos llave en mano, con la cancha instalada y operativa en menos de tres semanas, algo que ha acelerado la expansión del deporte en el país.
Rentabilidad, ocupación y tiempo de retorno de la inversión
La rentabilidad del negocio depende principalmente de tres variables: ocupación, modelo de monetización y ubicación estratégica. Una cancha de pádel puede facturar varias horas diarias si está en una zona con alta demanda y buen flujo de jugadores.
En Colombia, el alquiler por hora suele ubicarse entre $80.000 y $160.000 dependiendo de la ciudad, el club y el nivel de servicio. Si una cancha alcanza entre 6 y 10 horas diarias de ocupación promedio, el ingreso mensual puede ser significativo.
A esto se suman ingresos por academias de formación, torneos, membresías, alquiler de implementos, clases personalizadas y consumo en servicios adicionales del club. Esa combinación de monetización hace que algunos operadores proyecten recuperación de inversión entre uno y tres años, siempre que exista buena gestión comercial, oferta diferenciada y mantenimiento adecuado.