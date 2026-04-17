Todo lo que se debe saber sobre el aumento del pago de las horas extra en Colombia

Este año vuelve a subir el pago de las horas extra en Colombia correspondiente a domingos y festivos, de acuerdo con la reforma laboral que fue aprobada por el Congreso de la República y que aplica desde el año pasado.
Dentro de los factores que se deben tener presente, la nueva reducción de la jornada laboral es determinante, pues los cálculos se modifican.
Los valores y pago de las horas extra en Colombia se van a recalcular desde el próximo 15 de julio, momento en el que también la jornada laboral pasa de 44 a 42 horas.
De acuerdo con la ley vigente, hasta el 30 de junio de 2026, el recargo es del 80 % sobre la hora ordinaria. Mientras que desde el 1 de julio de 2026 el recargo sube al 90 %.
Otros detalles sobre el pago de las horas extra en Colombia
El efecto sobre una jornada laboral más corta tiene en cuenta que al trabajar menos horas por el mismo salario, el valor de la «hora ordinaria» aumenta.
Aclarando que todos los recargos (diurnos, nocturnos y festivos) serán más costosos para el empleador y mejor remunerados para el trabajador.
La ley avalada por el Congreso señala también que a partir de esta fecha, julio de 2026, cualquier labor que exceda las 42 horas semanales se considera trabajo suplementario, por lo que deberá hacerse el pago de las horas extra en Colombia.
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Finalmente, los trabajadores deben tener en cuenta que los porcentajes de horas extra diurnas y nocturnas se mantienen fijos, en el 25 % y 75 %, respectivamente.