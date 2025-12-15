El Centro Democrático anunció que la senadora Paloma Valencia será su candidata presidencial para las elecciones de 2026, ganándole así la contienda a María Fernanda Cabal y Paola Holguín.
Valencia, nacida en Popayán, cuenta con una trayectoria académica que incluye estudios en derecho y filosofía en la Universidad de Los Andes, una especialización en economía en la misma institución y una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York.
La senadora ya tiene experiencia en contiendas presidenciales, habiendo sido precandidata en 2018.
Posteriormente fue electa al Senado de la República en dos periodos consecutivos (2014 – 2018 y 2018 – 2022).
Trayectoria de Paloma Valencia en la política
En 2016 fue una de las figuras visibles de la campaña por el No en el plebiscito sobre el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc, que no obtuvo respaldo mayoritario en las urnas.
Esta victoria la posicionó como una figura en la oposición a los acuerdos de paz y marcó su línea política en temas de seguridad y justicia.
Valencia se ha caracterizado por ser defensora de las Fuerzas Militares y de Policía. También ha centrado parte de su trabajo legislativo en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado, un tema que ha impulsado desde el Congreso con diversas iniciativas.
En materia económica, la senadora ha mantenido una posición de respaldo al sector agropecuario colombiano, particularmente a los productores paneleros y cafeteros.
Actualmente, hace parte de la Comisión Primera del Senado de la República, que maneja temas de reforma constitucional y estructura del Estado. Su candidatura presidencial llega en un momento de reconfiguración del panorama político colombiano, con el Centro Democrático buscando recuperar el protagonismo que tuvo durante los gobiernos de Álvaro Uribe y posteriormente con la elección de Iván Duque en 2018.
Además, con su designación, el partido de derecha define su norte de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que se elegirá al nuevo jefe de Estado que reemplazará a Gustavo Petro.