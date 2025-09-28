El papel de los ISPs en la transformación digital de los territorios colombianos

El mercado de ciudades inteligentes en América Latina alcanzó US$86.800 millones en 2024, con una tasa de crecimiento anual compuesta (Cagr) de 21,62 % proyectada hasta 2033, impulsado por la expansión del IoT, la analítica y el 5G, según datos de IMARC Group.
Ante ese escenario, expertos afirman que este dinamismo convierte a la región en un terreno fértil para los Proveedores de Servicios de Internet (ISPs), quienes desempeñan un rol en áreas como movilidad inteligente, telemedicina, ciberseguridad, educación digital, seguridad ciudadana y eficiencia energética.
Hernán Rey, gerente del Congreso ExpoISP resalta que “los ISPs locales son actores fundamentales en la cobertura de comunidades rurales, municipios y barrios históricamente rezagados, llegando a ser los principales actores de conectividad, por encima de los grandes operadores nacionales. Más de 3.000 operadores registrados en Colombia atienden municipios, centros poblados rurales o zonas con orografía compleja, estos ISPs se han convertido en los verdaderos motores de la inclusión digital”.
Impacto de los ISPs en los diferentes sectores de la economía colombiana
Según Rey, en Colombia, los ISPs están abriendo nuevas oportunidades para sectores clave de la economía. En el sector agrícola, por ejemplo, las tecnologías de monitoreo en tiempo real, los drones y los mercados digitales están optimizando la productividad del campo.
Adicionalmente, en salud, la telemedicina y la atención remota están transformando el acceso a servicios médicos en regiones donde antes los traslados eran largos y costosos.
Asimismo, en educación, estas tecnologías están reduciendo la brecha de desigualdad al ofrecer acceso a plataformas digitales, clases virtuales y bibliotecas en línea para estudiantes rurales.
Por otra parte, en turismo, las comunidades apartadas pueden ahora promocionar sus atractivos y generar ingresos a través del turismo comunitario, impulsado por infraestructura digital.
Según el MinTIC, durante 2025 el país registró avances en materia de acceso. Al cierre del primer trimestre, Colombia superó los 49,1 millones de accesos móviles a Internet y alcanzó 9,34 millones de accesos fijos. Del total de conexiones móviles, cerca del 83 % correspondió a 4G y el 9,6 % a 5G, con una penetración de servicio cercana al 92 % de la población.
Entre enero y abril, más de 75.100 nuevos hogares en 514 municipios fueron conectados, incluyendo 11.290 en los departamentos de Amazonas, Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés.
“No se trata solo de ciudades inteligentes; se trata de que el campesino, la vereda, el municipio más apartado también pueda acceder a salud, educación y mercados digitales. Los ISPs rurales son quienes llevan la fibra, el wireless o la solución satelital precisamente allí donde más se necesita”, concluyó Rey.