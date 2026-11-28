Los trabajadores en Colombia vinculados formalmente con una empresa y que cumplan un horario tendrán beneficios de descanso para el año entrante.
De acuerdo con la norma, son mecanismos de compensación para el disfrute del tiempo libre, teniendo en cuenta también que el día de la familia, por ejemplo, quedó eliminado con la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales.
Sin embargo, los trabajadores en Colombia, de acuerdo con los empleadores y regidos por el Código Sustantivo del Trabajo, podrán pactar un día de descanso remunerado por cada seis meses de trabajo, en virtud de una norma avalada en la reforma laboral, vigente en el país hace más de un año.
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El descanso se otorgará a los empleados que certifiquen el uso de la bicicleta como medio de transporte para llegar al sitio de trabajo y salir de él.
Más jornadas de descanso remuneradas para los trabajadores en Colombia
Cualquier otro día de descanso, de acuerdo con la Ley 2466 de 2025, dejó abierta la posibilidad de que las empresas privadas mantengan el día de la familia como un beneficio extralegal voluntario, sin afectar las nuevas jornadas de descanso.
Lo anterior, siempre y cuando esté incluido expresamente en un contrato individual, convención colectiva, pacto colectivo o reglamento interno de trabajo.
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La norma vigente aclara que cualquier jornada extra de descanso para los trabajadores en Colombia no debe confundirse con los días de descanso obligatorio habituales ni con las vacaciones, pues se trata de un día adicional de descanso remunerado sujeto a las condiciones de la norma.