Para su edición navideña, Feria Eva proyecta superar los $19.000 millones en ventas

Del 10 al 14 y del 17 al 21 de diciembre, se llevará a cabo la Feria Eva Christmas Edition en el Parque 93 con un recorrido de más de 15.000 m² y se extenderá por el Pabellón 94, y que completa el circuito con Eva Home & amp; Decor, de 900 m² dedicado a diseño y propuestas creativas para el hogar.
Está edición será inspirada en la ‘Navidad Blanca o White Christmas’ de los inviernos europeos donde el blanco, la luz y el brillo crean una atmósfera elegante y mágica.
La feria reunirá a más de 520 marcas y emprendimientos que rotarán durante las dos fechas, ofreciendo así una oferta comercial distinta cada semana.
Cabe mencionar que Eva integra más de 15 categorías, entre ellas: moda, accesorios, joyería, bienestar, hogar, niños, mascotas, gastronomía, entre otras.
Entre las marcas más destacadas se encuentran, en moda: A Modo Mio, Alanna, Bethel Minimal, Islote Blanco y Not a Uniform en joyería; Fenomena, Tafleur, Senda y Salvárea en accesorios; Anca Ravelo, Pisos, Roszuar; Lataffa, Quinto Elemento, NNT Lab y Atenea en bienestar; y en Home & Decor, MSC Design, Kamuchy, Selvaggio, La Cuchillería y Konker.
Tras recibir más de 300.000 visitantes en su edición de septiembre, incluyendo 67.000 en el Pabellón Home & amp; Decor, se proyecta un crecimiento del 20 % en asistencia para esta edición navideña, así como un aumento significativo en ventas, superando los $19.000 millones logrados previamente.
Algunas de las experiencias de lujo que se podrán encontrar son: la pop-up sensorial de Tous, creado para celebrar los 40 años del icónico Oso, activación presente solo en cinco países. También habrá empaque gratuito de regalos con Coordinadora, photobooth navideño con Cafam, un salón pedagógico de Curaprox, experiencias tecnológicas con BYD, y barras festivas de Maestro Dobel y JP Chenet.
Recomendado: Concierto de J Balvin le dejó a Medellín una derrama económica superior a los US$3,2 millones
Además, en la casita Eva se encontrará una chocolatería inspirada en los mercados de invierno europeos, acompañada de una selección exclusiva de merch oficial del evento diseñado especialmente para esta edición.
La agenda cultural incluirá presentaciones del Delfina Dib, el Emperador de la Cumbia, shows navideños y las tradicionales novenas, diseñadas para crear momentos memorables para toda la familia.
Para el cierre de la feria, el domingo 21 de diciembre de 7 p.m. a 8 p.m., Eva presentará un Concierto de Navidad a cargo del Coro de la Ópera de Colombia.
Los niños disfrutarán de una Eva Kids, marcas especializadas, múltiples actividades y una agenda cultural dedicada a ellos.
Según Ana María Gómez, fundadora de la feria, esta edición fue diseñada como un escenario mágico donde las personas puedan descubrir piezas únicas, elegir regalos con significado y conectar con la creatividad del país.
Entre los aliados para esta edición están: Cafam Droguerías, Coordinadora, Curaprox, L’Oréal, Savvy, Zephir, Bancolombia, BYD, Tous, Maestro Dobel, JP Chenet, Bold, Redeban, Pepe Ganga Toys, L’Occitane, Cuisinart, Ninja/ Shark e Hindú.
El ingreso a Eva es libre y la feria es Pet friendly, para el disfrute de todos los miembros de la familia. Los horarios son: miércoles, jueves y domingos de 10 a. m. a 8 p. m., y los viernes y sábados de 10 a. m. a 9 p. m.