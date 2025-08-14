Esto prevé Parex Resources para el cierre de 2025 tras sólidos avances en operaciones; confirmó dividendo

La petrolera canadiense Parex Resources reafirmó su orientación corporativa para 2025, dejando sin cambios su meta de producción promedio entre 43.000 y 47.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d) en Colombia, con un punto medio estimado de 45.000 boe/d, y un presupuesto de inversión de capital entre US$285 millones y US$315 millones.
En julio, la compañía registró una producción promedio de 44.450 boe/d, impulsada principalmente por mayores volúmenes en el bloque LLA-74.
De acuerdo con su proyección, el crecimiento adicional para el segundo semestre del año provendrá de los bloques LLA-32 y Capachos, así como de actividades exploratorias en campos cercanos.
Eficiencia operativa y factores de mercado de Parex Resources
Parex Resources señaló que se beneficia actualmente de diferenciales favorables en el precio del crudo y de una reducción de gastos de producción, gracias a menores costos energéticos y a iniciativas internas de eficiencia.
Aunque estos beneficios se ven parcialmente compensados por mayores impuestos corrientes, la compañía asegura que las condiciones siguen respaldando un flujo de fondos neto positivo desde las operaciones.
Durante el primer semestre de 2025, la petrolera completó con éxito la campaña de perforación de relleno en LLA-34, con resultados iniciales por encima de lo esperado. También avanzó en programas de recuperación secundaria en Cabrestero y LLA-34, y continúa con la inyección de polímeros en ambos bloques.
En paralelo, desarrolla un programa de cinco pozos en LLA-32, con operaciones ya en curso, y prepara una campaña de dos pozos en Capachos para el tercer trimestre.
En Putumayo, la compañía aseguró el acceso inicial al campo, inició trabajos con una plataforma de reacondicionamiento en el segundo trimestre y prevé comenzar la perforación en el cuarto trimestre.
En exploración, Parex Resources logró éxito en tres pozos de campos cercanos durante el primer semestre, que en conjunto aportan aproximadamente 2.500 barriles diarios a la producción actual. Para el segundo semestre, planea dos prospectos adicionales en los Llanos del Sur.
Cobertura de riesgos
Para mitigar la volatilidad de los precios, Parex Resources contrató coberturas sobre crudo Brent para aproximadamente el 50 % de su producción neta planificada en el tercer trimestre, asegurando un diferencial de venta entre US$60 y US$65 por barril.
Por su parte, el directorio aprobó el pago de un dividendo regular de C$0,385 por acción para el tercer trimestre, con fecha de registro el 8 de septiembre y pago el 15 del mismo mes.
En lo corrido de 2025, la compañía también ha recomprado alrededor de 1,1 millones de acciones bajo sus programas habituales, por un monto total cercano a los US$11 millones.