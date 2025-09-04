Parque Arauco, con el respaldo de Scotiabank Perú, marcó un hito para el sector inmobiliario retail en la región al concretar la emisión del primer bono verde de este segmento en Sudamérica.
La operación, realizada en el mercado peruano a través de su filial Arauco Holding Perú S.A.C., logró recaudar US$70 millones (S/250 millones) como parte de la Segunda Emisión del Primer Programa Privado de Bonos Corporativos. De ese monto, US$42 millones (S/150 millones) corresponden a bonos verdes.
El interés del mercado superó las expectativas, alcanzando una demanda de 2,2 veces el monto máximo ofrecido, lo que refleja la confianza en la estrategia de sostenibilidad de la compañía. El tramo verde fue colocado a 15 años, con una tasa reajustable por inflación de 4,25 % anual, consolidándose como la primera operación de este tipo en el mercado peruano.
Financiamiento con propósito
Los recursos obtenidos se destinarán principalmente al financiamiento de Parque La Molina, centro comercial inaugurado en Lima en diciembre de 2024. Este activo ya cuenta con certificación LEED Gold del U.S. Green Building Council y se destaca por su eficiencia energética, sistemas bioclimáticos, gestión responsable del agua y áreas verdes que promueven la biodiversidad urbana.
De acuerdo con el Marco de Financiamiento Sostenible de Parque Arauco, los fondos también podrán asignarse a otros proyectos que cumplan con criterios de sostenibilidad en categorías verdes —como energía renovable, eficiencia energética, transporte limpio o adaptación al cambio climático— y sociales, como apoyo a Pymes e infraestructura sostenible.
Para Francisco Moyano Pérez, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco, “la colocación de nuestro primer bono verde es mucho más que un hito financiero, es la materialización de nuestra estrategia de liderazgo y sostenibilidad. Demuestra que el mercado valora nuestro propósito y respalda nuestra capacidad para generar crecimiento rentable y sostenible. Estamos orgullosos de abrir este camino en Sudamérica”.
Esta operación se suma al plan de inversiones más ambicioso en la historia de la compañía, por más de US$350 millones, y se da en un contexto de solidez financiera, reflejado en un crecimiento del 41 % en sus ganancias gracias al desempeño robusto de su portafolio.
Parque Arauco ha hecho de la sostenibilidad uno de sus ejes centrales. Fue la primera empresa del sector inmobiliario retail en Latinoamérica en comprometerse con metas ambientales avaladas por la iniciativa Science Based Targets (SBTi). Estas contemplan la reducción de emisiones absolutas de gases de efecto invernadero en un 37,8 % para los alcances 1 y 2, y en un 48 % para el alcance 3, con meta al año 2029.
El anuncio llega en un momento positivo para la industria de centros comerciales en América Latina, con incrementos de ventas mensuales entre 4 % y 8 % durante el último trimestre, impulsados por tendencias de digitalización, sostenibilidad y la transformación de los malls en destinos multifuncionales que integran comercio, entretenimiento, gastronomía y cultura.