Partidos de centro se unen para tener candidatos al Congreso y posible consulta presidencial

Una nueva alianza política empieza a tomar forma de cara a las elecciones de 2026. Los partidos Dignidad Liberal, Gente en Movimiento, Colombia Justa Libres, ASI, entre otros, anunciaron la creación de una coalición denominada ALMA.
Allí precandidatos como Rodrigo Lara, Mauricio Lizcano, Lorena Ríos Cuéllar y Berenice Bedoya, entre otros precandidatos, buscarán construir una lista conjunta al Congreso y eventualmente definir un candidato presidencial.
El bloque, que se define como una coalición de centro, mantiene conversaciones con Íngrid Betancourt, de Oxígeno Verde, y con el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, para que se integren al proyecto y participen en una eventual consulta presidencial junto a Lizcano y otros líderes de la alianza.
Actualmente, las colectividades que integran esta alianza suman ocho curules en el Congreso y aseguran partir con una base cercana a un millón de votos, con la meta de alcanzar al menos diez escaños en los comicios legislativos.
Según su comunicado fundacional, ALMA se presenta como una fuerza política “seria, humana y profundamente ética”, que defiende a los niños, la familia y los valores como causa superior y cuyo propósito es “unir, no dividir”.
“Frente a los extremos que fracturan al país, ALMA propone una política basada en el equilibrio, el respeto y la integridad. Rechaza la corrupción, la injusticia social y la política del resentimiento, y promueve el diálogo, la inclusión y el cuidado ambiental como pilares de una nueva cultura pública”, señala el texto.
La coalición no descarta convocar una consulta presidencial y tiene previsto realizar su presentación oficial el 8 de noviembre de 2025.