Pasajeros de Insignia by Avianca ahora tendrán más beneficios: de esto se trata

Desde septiembre de 2025, los pasajeros de Insignia by Avianca, la experiencia Business Class de la aerolínea en vuelos entre Bogotá y destinos europeos (Londres, París, Madrid y Barcelona), pueden disfrutar a bordo de las hamburguesas de Home Burgers & Shakes en cualquier momento del vuelo y hasta una hora y media antes del aterrizaje.
Además, en esta experiencia también se puede acceder a lo mejor de la gastronomía local, con un menú creado por Álvaro Clavijo, chef del restaurante El Chato, ubicado en Bogotá y reconocido por el listado The World’s 50 Best Restaurants, en una colaboración a la que desde septiembre se suma Manuel Mendoza, chef de los restaurantes Manuel Cocina, ubicado en Barranquilla y seleccionado por Latin America’s 50 Best Resturants, y Cocina 33, con sedes en Medellín y Montería.
Los beneficios
La experiencia Insignia by Avianca está disponible en vuelos desde y hacia Europa e incluye acceso a asientos flatbed con reclinación de 180°, un amenity kit de Mola Sasa, diseñado en colaboración con mujeres de la comunidad Gunadule, con productos de Loto del Sur.
Además del menú, cuenta con bebida de bienvenida, snacks ilimitados, selección de vinos, entretenimiento en pantallas integradas y atención preferencial con acceso a lounges, equipaje adicional y prioridad en embarque, entre otros beneficios.
“Insignia by Avianca ofrece más opciones en Business Class hacia Europa: nos enorgullece presentar a bordo una hamburguesa premium en colaboración con Home, elaborada con los mejores productos, llevando un gran talento local a más países en el mundo. Esta alianza refleja nuestra intención constante de innovar y brindar experiencias memorables, que sorprendan a nuestros pasajeros con sabores únicos a 36.000 pies de altura”, comentó Katherine Stradaioli, vicepresidente de Customer Delivery de Avianca.
Por su parte, Pablo Vélez, uno de los fundadores de Home Burgers & Shakes dijo que la participación de Home en el menú de Insignia by Avianca representa una apuesta por llevar esa sensación de frescura y disfrute a la experiencia de vuelo, permitiendo a los pasajeros de clase ejecutiva experimentar un momento diferente y más cercano al día a día.
Cabe mencionar que ‘Insignia’ by Avianca es una experiencia de clase ejecutiva de lujo en vuelos hacia y desde Europa, diseñada para ofrecer un mayor nivel de confort y privacidad. Esta experiencia incluye asientos tipo ‘flatbed’ reclinables a 180°, menús de alta cocina creados por chefs reconocidos, y un amenity kit exclusivo. Además, los pasajeros tienen acceso a salas VIP y atención prioritaria en el aeropuerto.