Avianca lanzó nueva herramienta para ayudar a pasajeros dentro del Aeropuerto El Dorado en Bogotá

Avianca anunció la implementación de RouteMe, una herramienta tecnológica para facilitar la orientación de los viajeros dentro del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá en sus trayectos internacionales.
RouteMe permite a los pasajeros guiarse de forma visual y con instrucciones audibles desde un punto A, a un punto B dentro del aeropuerto. Para acceder a esta herramienta, los usuarios deben escanear un código QR y no hay necesidad de descargas de aplicaciones ni registros.
¿Cómo funciona RouteMe?
1. Escanee el código QR: busque los códigos QR de RouteMe ubicados en los módulos de check-in internacionales o en el pasillo de llegadas internacionales, que cuentan con la información sobre la navegación.
2. Acceso instantáneo: al escanear, la herramienta se inicia de inmediato en su dispositivo móvil. No se requieren descargas ni registros previos.
3. Escoja el destino: dentro del aeropuerto al que desea llegar (baño, alguna sala de abordaje en específico, punto de información, sanidad aeroportuaria, sala VIP de Avianca, conexiones o reclamo de equipaje).
4. Guía personalizada: reciba indicaciones visuales claras y, si lo prefiere, instrucciones audibles paso a paso para llegar a su destino.
Entre las funciones adicionales están:
- Previsualice y comparta rutas: envíe un adelanto de su ruta por SMS a quien desee.
- Rutas accesibles: la herramienta ofrece rutas específicas para usuarios con movilidad reducida, incluyendo indicaciones para ascensores.
- Asistencia para baja visión: direcciones de audio paso a paso con retroalimentación háptica para usuarios con baja visión.
La primera fase piloto de RouteMe se implementó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York y ya está disponible en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. La aerolínea planea expandir esta solución a otras bases clave en el futuro.