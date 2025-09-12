Patria lanza primer fondo local de crédito para inversionistas en Colombia; Cibest es aliado

Patria Investments, gestora líder en inversiones alternativas en América Latina, anunció el lanzamiento del Fondo de Capital Privado Patria Crédito COP, su primera estrategia de crédito local en Colombia.
Con este vehículo, la firma busca ampliar el acceso al crédito a empresas en el país y ofrecer una alternativa diferenciada de inversión que combina solidez, experiencia y un impacto positivo en el sector empresarial.
Patria administra más de US$48.000 millones en activos alternativos, presencia global y foco en inversiones en América Latina, Europa y Estados Unidos.
En la vertical de crédito, la firma ha consolidado una de las plataformas más robustas de la región: US$7.800 millones bajo gestión, un equipo de más de 45 profesionales y más de 120 transacciones de crédito privado ejecutadas desde 2009, con un retorno neto promedio desapalancado de 14 % anual en dólares.
“Con el Fondo de Capital Privado Patria Crédito COP reafirmamos nuestro compromiso con Colombia, ofreciendo una alternativa sólida y eficiente que conecta a los inversionistas con oportunidades de crédito en sectores estratégicos del país, al tiempo que impulsamos el crecimiento empresarial”, afirmó Jean Pierre Serani, Partner y Head of Clients para Colombia.
Así es el nuevo producto de Patria en alianza con Cibest Capital
Este nuevo fondo busca ofrecer a los inversionistas rentabilidad bruta entre 3,5 % y 4,5 % sobre la curva local de emisores AAA, que equivale a una rentabilidad neta aproximada entre 2,5 % y 3,5 % por encima de fondos de renta fija tradicionales.
Tiene liquidez trimestral, con la posibilidad de hacer retiros hasta del 5 % del patrimonio del fondo (hasta 20 % anual).
Este producto ofrece acceso a todo el universo del crédito: público y privado, local y regional. Además de aportes recurrentes para fortalecer el capital invertido en el tiempo.
Como parte de la alianza entre Patria y Cibest Capital, este fondo está concebido como el vehículo insignia de crédito de Patria en Colombia, combinando análisis profundo, estructuras personalizadas y protección al inversionista, con el propósito de maximizar la rentabilidad y generar impacto económico real. Inicialmente, en su lanzamiento, será distribuido a través de Patria y la red comercial de Valores Bancolombia.
Operación de Patria en Colombia
A través de la gestión de inversiones actuales por más de US$6.000 millones, la firma ha acompañado proyectos estratégicos en infraestructura, crédito, capital privado e inmobiliario que han impulsado empleo, competitividad y crecimiento regional.
Hoy, en el frente de crédito, administra cerca de US$1.000 millones en bonos corporativos y operaciones de crédito privado, consolidándose como un aliado relevante en el financiamiento empresarial del país.
El Fondo de Capital Privado Patria Crédito COP surge como respuesta a la oportunidad de complementar la oferta de crédito en Colombia, donde el financiamiento a empresas representa apenas el 22 % del PIB, una proporción muy por debajo del 75 % en Estados Unidos.
A esto se suma que menos del 2 % del crédito a empresas en el país proviene de fondos de inversión, mientras que en el mercado estadounidense esta participación alcanza el 25 %.
“La estrategia de inversión de este fondo está diseñada para aprovechar al máximo la experiencia y capacidades de la plataforma de crédito de Patria. Es una estrategia flexible, que permite acceder a las mejores oportunidades en diferentes mercados, lograr una mayor diversificación y entregar retornos superiores a las alternativas tradicionales en los mercados de renta fija en Colombia”, explicó Fernando Tisné, Partner y Head of Latam Fixed Income Strategies de Patria.
—