Patria Investments cierra fondo de infraestructura en América Latina por US$2.900 millones

Patria Investments, gestor global de activos alternativos en América Latina y Europa, anunció el cierre del Fondo de Infraestructura V de Patria, con compromisos totales por US$1.500 millones, convirtiéndose en el fondo de infraestructura más grande de su generación en América Latina, cifra que se complementa con US$1.400 millones en co-inversiones.
El fondo cuenta con una diversificación geográfica sólida en la región, con presencia en Brasil, Colombia y Chile, y una cartera enfocada en sectores estratégicos como carreteras, centros de datos, desalinización de agua, energías renovables y movilidad eléctrica.
Durante su cierre, el Fondo V atrajo compromisos de nuevos y actuales inversionistas institucionales globales, entre ellos fondos soberanos, fondos de pensiones, administradores de activos, aseguradoras e instituciones financieras de desarrollo.
Por su parte, en los últimos 18 meses el fondo ha concretado inversiones y co-inversiones en Chile, Colombia y Brasil, y se espera que en los próximos meses surjan nuevas oportunidades de co-inversión dentro de su portafolio.
Perspectivas para la infraestructura en la región
Patria estima un mercado abordable en América Latina en los principales sectores de infraestructura donde opera superior a US$90.000 millones durante los próximos 5 a 7 años. Este panorama incluye oportunidades de inversión como carreteras y energías renovables, centros de datos y nuevas tendencias como la movilidad eléctrica, el saneamiento básico y la gestión de residuos.
En el sector energético, se prevé un crecimiento impulsado por proyectos de energías renovables y la transición energética. En logística y transporte, las oportunidades estarán apalancadas en nuevas concesiones viales, proyectos de movilidad urbana y logística de commodities.
Entre tanto, la expansión de los centros de datos y las redes 5G continuará generando oportunidades en infraestructura digital, mientras que la privatización de activos de saneamiento fortalecerá el desarrollo del sector ambiental.
André Sales, Managing Partner y CEO de Patria Infrastructure, afirmó: “Esperamos un crecimiento sostenido tanto en la demanda de los clientes como en las oportunidades de inversión en el mercado de infraestructura latinoamericano, impulsado por la necesidad constante de capital privado y la evolución de los mercados de capitales en la región”.
Por su parte, Felipe Pinto, Managing Partner y Head of Infrastructure Development Funds, agregó: “La profunda experiencia sectorial de Patria en la región nos posiciona como un aliado estratégico para los inversionistas. Hemos logrado estructurar soluciones que aprovechan los beneficios intrínsecos de los activos reales, desde la protección frente a la inflación y la diversificación, hasta retornos sólidos a largo plazo, a través de nuestras plataformas en América Latina”.
